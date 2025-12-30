Grave accidente en Maipú: un niño sufrió una descarga eléctrica en su vivienda

El dramático accidente ocurrió en una casa de calle Padre Vera y Vergara Foto: ilustrativa

Por Carla Canizzaro







Un niño de 6 años sufrió una fuerte descarga eléctrica este martes en una vivienda del departamento de Maipú, luego de subirse al techo de la casa a buscar una pelota. En ese momento, entró en contacto con un cerco eléctrico y recibió la descarga. El hecho conmocionó a su familia y está gravemente herido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Cómo ocurrió el suceso El preocupante hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Padre Vera y Vergara. Según informaron fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó sobre el grave episodio, por lo que Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, el personal le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al menor mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

incendio empresa maipu bomberos.jpeg Un niño de 11 años sufrió una fuerte descarga eléctrica este martes en una vivienda del departamento de Maipú Foto ilustrativa Los médicos constaron que el menor presentaba una severa hemorragia pulmonar producto de la electrocución. Minutos después, fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien, donde lograron estabilizarlo y posteriormente fue derivado al hospital Notti, allí permanece internado en terapia intensiva.

En el lugar trabajó personal de la Unidad de Investigaciones, Policía Científica y la empresa prestadora del servicio eléctrico. El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía de jurisdicción.

Compartí la nota:







