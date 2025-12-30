30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Preocupación

Grave accidente en Maipú: un niño sufrió una descarga eléctrica en su vivienda

El dramático accidente ocurrió en una casa de calle Padre Vera y Vergara. Bomberos realizaron maniobras de RCP mientras aguardaban la ambulancia.

El dramático accidente ocurrió en una casa de calle Padre Vera y Vergara

El dramático accidente ocurrió en una casa de calle Padre Vera y Vergara

Foto: ilustrativa
 Por Carla Canizzaro

Un niño de 6 años sufrió una fuerte descarga eléctrica este martes en una vivienda del departamento de Maipú, luego de subirse al techo de la casa a buscar una pelota. En ese momento, entró en contacto con un cerco eléctrico y recibió la descarga. El hecho conmocionó a su familia y está gravemente herido.

Cómo ocurrió el suceso

El preocupante hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Padre Vera y Vergara. Según informaron fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó sobre el grave episodio, por lo que Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar.

Lee además
Buscan alegrar la Navidad de 100 niños de Mendoza que luchan contra el cáncer.
Solidaridad

Buscan alegrar la Navidad de 100 niños de Mendoza que luchan contra el cáncer
Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Houssay y Alpatacal
Gran despliegue

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

Al arribar, el personal le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al menor mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

incendio empresa maipu bomberos.jpeg
Un niño de 11 años sufrió una fuerte descarga eléctrica este martes en una vivienda del departamento de Maipú

Un niño de 11 años sufrió una fuerte descarga eléctrica este martes en una vivienda del departamento de Maipú

Los médicos constaron que el menor presentaba una severa hemorragia pulmonar producto de la electrocución. Minutos después, fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien, donde lograron estabilizarlo y posteriormente fue derivado al hospital Notti, allí permanece internado en terapia intensiva.

En el lugar trabajó personal de la Unidad de Investigaciones, Policía Científica y la empresa prestadora del servicio eléctrico. El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía de jurisdicción.

Temas
Seguí leyendo

Incendio en Guaymallén: se perdió la totalidad de la producción de un galpón de empaque

Godoy Cruz: chocó en su moto contra el cordón, cayó a la calzada y sufrió una fractura expuesta

Dramático rescate en Cacheuta: salvaron a un padre y su hija tras caer a un barranco

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén

Plan contra el abigeato: decomisan más de 80 kilos de carne en mal estado en San Rafael

La Justicia liberó a un hombre acusado de abusar de su cuñada en Guaymallén

Operativo policial de alto impacto en San Rafael: controles de motos, aprehensiones y secuestros

Un desperfecto provocó un incendio en una fábrica de chizitos en Maipú

LO QUE SE LEE AHORA
El joven tiene 26 años y, por la gravedad de sus lesiones, es asistido en el nosocomio de Ciudad.
Fue hospitalizado

Godoy Cruz: chocó en su moto contra el cordón, cayó a la calzada y sufrió una fractura expuesta

Las Más Leídas

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Se viene otro pozo millonario para el Quini 6 de fin de año.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 31 de diciembre

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas
Ambos se conocían

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén

Dramático rescate en Cacheuta: salvaron a un padre y su hija tras caer a un barranco
accidente

Dramático rescate en Cacheuta: salvaron a un padre y su hija tras caer a un barranco