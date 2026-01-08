La Temporada de Ruta sigue su marcha: Maipú recibe la 8.ª fecha tras el triunfo de Goudailliez

La Asociación Ciclista Mendocina continúa con el desarrollo de la Temporada de Ruta 2025/2026 y confirmó los detalles de la 8.ª fecha, que se disputará el domingo 11 de enero en el departamento de Maipú, sobre un exigente circuito diagramado en calle Juan José Paso.
La competencia llegará tras una séptima fecha de alto nivel, donde Juan Ignacio Goudailliez se quedó con el tradicional Gran Premio Aserradero Bucci, ratificando el gran momento del ciclismo mendocino.
La próxima cita del calendario tendrá concentración a las 8:30 horas y largada a las 9:30, con punto neurálgico en calle Juan José Paso, Maipú.
El circuito contará con una extensión de 10,2 kilómetros, que serán recorridos en 14 oportunidades, totalizando un recorrido aproximado de 142,8 km.
Recorrido:
Parque Metropolitano – Emilio Civit – Juan José Paso – Rulos del Nudo Vial Acceso Sur – Juan José Paso – Emilio Civit – Rulos del Nudo Vial calle Maza – Juan José Paso, con llegada en el punto establecido por la organización.
En la competencia participarán todas las categorías: Juveniles, Damas, Máster, Élite y Sub-23.
La inscripción se realizará el mismo domingo, en el lugar de concentración.
Goudailliez brilló en el Gran Premio Aserradero Bucci