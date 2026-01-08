8 de enero de 2026
La Temporada de Ruta sigue su marcha: Maipú recibe la 8.ª fecha tras el triunfo de Goudailliez

La exigente Temporada de ruta continúa su curso y ahora la acción se traslada al departamento de Maipú. Repasá todo lo que se viene en el Ciclismo local.

La Temporada de Ruta es la antesala a la Vuelta de Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Asociación Ciclista Mendocina continúa con el desarrollo de la Temporada de Ruta 2025/2026 y confirmó los detalles de la 8.ª fecha, que se disputará el domingo 11 de enero en el departamento de Maipú, sobre un exigente circuito diagramado en calle Juan José Paso.

La competencia llegará tras una séptima fecha de alto nivel, donde Juan Ignacio Goudailliez se quedó con el tradicional Gran Premio Aserradero Bucci, ratificando el gran momento del ciclismo mendocino.

La 8.ª fecha se corre en Maipú

La próxima cita del calendario tendrá concentración a las 8:30 horas y largada a las 9:30, con punto neurálgico en calle Juan José Paso, Maipú.

El circuito contará con una extensión de 10,2 kilómetros, que serán recorridos en 14 oportunidades, totalizando un recorrido aproximado de 142,8 km.

Recorrido:

Parque Metropolitano – Emilio Civit – Juan José Paso – Rulos del Nudo Vial Acceso Sur – Juan José Paso – Emilio Civit – Rulos del Nudo Vial calle Maza – Juan José Paso, con llegada en el punto establecido por la organización.

En la competencia participarán todas las categorías: Juveniles, Damas, Máster, Élite y Sub-23.

La inscripción se realizará el mismo domingo, en el lugar de concentración.

Goudailliez brilló en el Gran Premio Aserradero Bucci

La 7.ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026 tuvo como gran protagonista a Juan Ignacio Goudailliez, quien se impuso en la 18.ª edición del Gran Premio Aserradero Bucci, una de las pruebas más tradicionales del calendario mendocino.

El representante de la Municipalidad de Luján de Cuyo fue el más fuerte en una carrera exigente y muy disputada, consolidándose como uno de los nombres destacados de la temporada.

