Temporada de Ruta: Juan Ignacio Goudailliez se quedó con el Gran Premio Aserradero Bucci

La 7ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026 tuvo como gran protagonista a Juan Ignacio Goudailliez , quien se impuso en la 18ª edición del Gran Premio Aserradero Bucci , una de las competencias más tradicionales del ciclismo mendocino. El representante de Municipalidad de Luján de Cuyo fue el más fuerte en una prueba exigente y muy disputada.

La histórica Clásica Gran Premio Aserradero Bucci reunió a más de un centenar de ciclistas , que afrontaron 140 kilómetros de recorrido , con largada en el Pedal Club Tomás Capello , en Godoy Cruz , y llegada en La Carrera , Tupungato . El trazado y el ritmo elevado garantizaron una carrera vibrante de principio a fin.

Alejandro Durán fue el gran ganador de la 6ª fecha de la Temporada de Ruta en Lavalle

El podio de la clasificación general se completó con Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) y Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Tupungato).

Juveniles

Tomás Guerrero

Ivo Herrera

Mario Abeiro

Master

Daniel Zumer

David Funes

Aníbal Romero

Damas

María Laura Bugarín

Leonela Previley

Élite

Juan Ignacio Goudailliez (Municipalidad de Luján de Cuyo)

Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén)

Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Tupungato)

Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

Gabriel Brizuela (Municipalidad de Guaymallén)

Pasadas especiales

Diego Yanzón

Facundo Ambrossi

Agradecimientos y lo que viene en la ruta

Desde la organización destacaron y agradecieron especialmente a Aserradero Bucci por acompañar, un año más, la realización de esta competencia y por su constante apoyo al ciclismo mendocino.

La Temporada de Ruta cerró un gran año deportivo, con reconocimiento a los departamentos, al trabajo de cada organización, a las familias y a los ciclistas que sostienen la pasión en cualquier condición climática. El calendario continuará el domingo 4 de enero en Maipú, en la antesala de la 50ª Vuelta de Mendoza.