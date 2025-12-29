29 de diciembre de 2025
Temporada de Ruta: Juan Ignacio Goudailliez se quedó con el Gran Premio Aserradero Bucci

El ciclista de Luján de Cuyo Juan Ignacio Goudailliez ganó la 7ª fecha de la dura Temporada de Ruta 2025/26. Repasá todos los resultados.

La Temporada de Ruta avanza a paso firme.

 Por Martín Sebastián Colucci

La 7ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026 tuvo como gran protagonista a Juan Ignacio Goudailliez, quien se impuso en la 18ª edición del Gran Premio Aserradero Bucci, una de las competencias más tradicionales del ciclismo mendocino. El representante de Municipalidad de Luján de Cuyo fue el más fuerte en una prueba exigente y muy disputada.

El podio de la clasificación general se completó con Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) y Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Tupungato).

Resultados de la Temporada de Ruta por categorías

Además de la victoria de Goudailliez en Élite, la competencia dejó los siguientes ganadores:

Juveniles

  • Tomás Guerrero

  • Ivo Herrera

  • Mario Abeiro

Master

  • Daniel Zumer

  • David Funes

  • Aníbal Romero

Damas

  • María Laura Bugarín

  • Leonela Previley

Élite

  • Juan Ignacio Goudailliez (Municipalidad de Luján de Cuyo)

  • Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén)

  • Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Tupungato)

  • Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

  • Gabriel Brizuela (Municipalidad de Guaymallén)

Pasadas especiales

  • Diego Yanzón

  • Facundo Ambrossi

Agradecimientos y lo que viene en la ruta

Desde la organización destacaron y agradecieron especialmente a Aserradero Bucci por acompañar, un año más, la realización de esta competencia y por su constante apoyo al ciclismo mendocino.

La Temporada de Ruta cerró un gran año deportivo, con reconocimiento a los departamentos, al trabajo de cada organización, a las familias y a los ciclistas que sostienen la pasión en cualquier condición climática. El calendario continuará el domingo 4 de enero en Maipú, en la antesala de la 50ª Vuelta de Mendoza.

