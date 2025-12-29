Temporada de Ruta: Juan Ignacio Goudailliez se quedó con el Gran Premio Aserradero Bucci

La 7ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026 tuvo como gran protagonista a Juan Ignacio Goudailliez, quien se impuso en la 18ª edición del Gran Premio Aserradero Bucci, una de las competencias más tradicionales del ciclismo mendocino. El representante de Municipalidad de Luján de Cuyo fue el más fuerte en una prueba exigente y muy disputada.
El podio de la clasificación general se completó con Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) y Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Tupungato).
Resultados de la Temporada de Ruta por categorías
Además de la victoria de Goudailliez en Élite, la competencia dejó los siguientes ganadores:
Juveniles
Tomás Guerrero
Ivo Herrera
Mario Abeiro
Master
Daniel Zumer
David Funes
Aníbal Romero
Damas
María Laura Bugarín
Leonela Previley
Élite
Juan Ignacio Goudailliez (Municipalidad de Luján de Cuyo)
Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén)
Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Tupungato)
Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)
Gabriel Brizuela (Municipalidad de Guaymallén)
Pasadas especiales
Diego Yanzón
Facundo Ambrossi
Agradecimientos y lo que viene en la ruta
Desde la organización destacaron y agradecieron especialmente a Aserradero Bucci por acompañar, un año más, la realización de esta competencia y por su constante apoyo al ciclismo mendocino.
La Temporada de Ruta cerró un gran año deportivo, con reconocimiento a los departamentos, al trabajo de cada organización, a las familias y a los ciclistas que sostienen la pasión en cualquier condición climática. El calendario continuará el domingo 4 de enero en Maipú, en la antesala de la 50ª Vuelta de Mendoza.