Alejandro Durán fue el gran ganador de la 6ª fecha de la Temporada de Ruta en Lavalle

La Temporada de Ruta 2025/2026 tuvo un nuevo capítulo en el departamento de Lavalle , donde Alejandro Durán , representante de la Municipalidad de Godoy Cruz , se consagró ganador de la 6ª fecha , en una jornada marcada por el buen nivel competitivo y una nutrida participación de ciclistas.

El pedalista godoycruceño se impuso en la categoría Élite , escoltado por Andrés Viotto (Municipalidad de Tunuyán) y Alejandro Corvalán (Municipalidad de Guaymallén), completando un podio con fuerte presencia de equipos municipales.

La clasificación general de la categoría principal quedó conformada de la siguiente manera:

Además de la prueba Élite, la jornada en Lavalle arrojó los siguientes resultados por divisional:

Alejandro Durán fue el gran ganador de la 6ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/26 en Lavalle. El ciclista de Godoy Cruz se impuso en la categoría Élite y ya piensa en lo que viene: la clásica Aserradero Bucci del 28/12. #Ciclismo #Ruta2025 #GodoyCruz #Mendoza pic.twitter.com/VDnGFXq1WA

Juveniles

Tomás Guerrero

Agustín Durán

Esteban Mena

Máster

Daniel Zumer

Gustavo Gómez

David Funes

Damas

Leonela Previley

La pasada especial, auspiciada por Ferretería Ramos, quedó en manos de Lucas Zumer, quien volvió a destacarse a lo largo de la competencia.

La actividad continuará el domingo 28 de diciembre, cuando se dispute la 18ª edición de la clásica Aserradero Bucci, una de las pruebas más tradicionales del calendario mendocino de ruta.