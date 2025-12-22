22 de diciembre de 2025
Alejandro Durán fue el gran ganador de la 6ª fecha de la Temporada de Ruta en Lavalle

En Lavalle se disputó la 6ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/26 y el experimentado Alejandro Durán se quedó con el triunfo. Mirá los resultados.

Alejandro Durán celebró en Lavalle una nueva victoria en la Temporada de Ruta. &nbsp;

Alejandro Durán celebró en Lavalle una nueva victoria en la Temporada de Ruta.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

La Temporada de Ruta 2025/2026 tuvo un nuevo capítulo en el departamento de Lavalle, donde Alejandro Durán, representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador de la 6ª fecha, en una jornada marcada por el buen nivel competitivo y una nutrida participación de ciclistas.

El pedalista godoycruceño se impuso en la categoría Élite, escoltado por Andrés Viotto (Municipalidad de Tunuyán) y Alejandro Corvalán (Municipalidad de Guaymallén), completando un podio con fuerte presencia de equipos municipales.

Los resultados en la categoría Élite en el Ciclismo local

La clasificación general de la categoría principal quedó conformada de la siguiente manera:

  • Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)

  • Andrés Viotto (Municipalidad de Tunuyán)

  • Alejandro Corvalán (Municipalidad de Guaymallén)

  • Lucas Zumer (Municipalidad de Guaymallén)

  • Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz

Podios en las distintas categorías del Ciclismo local

Además de la prueba Élite, la jornada en Lavalle arrojó los siguientes resultados por divisional:

Juveniles

  • Tomás Guerrero

  • Agustín Durán

  • Esteban Mena

Máster

  • Daniel Zumer

  • Gustavo Gómez

  • David Funes

Damas

  • Leonela Previley

Pasada especial y lo que viene en el calendario del Ciclismo mendocino

La pasada especial, auspiciada por Ferretería Ramos, quedó en manos de Lucas Zumer, quien volvió a destacarse a lo largo de la competencia.

La actividad continuará el domingo 28 de diciembre, cuando se dispute la 18ª edición de la clásica Aserradero Bucci, una de las pruebas más tradicionales del calendario mendocino de ruta.

