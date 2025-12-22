Alejandro Durán fue el gran ganador de la 6ª fecha de la Temporada de Ruta en Lavalle

La Temporada de Ruta 2025/2026 tuvo un nuevo capítulo en el departamento de Lavalle, donde Alejandro Durán, representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador de la 6ª fecha, en una jornada marcada por el buen nivel competitivo y una nutrida participación de ciclistas.
El pedalista godoycruceño se impuso en la categoría Élite, escoltado por Andrés Viotto (Municipalidad de Tunuyán) y Alejandro Corvalán (Municipalidad de Guaymallén), completando un podio con fuerte presencia de equipos municipales.