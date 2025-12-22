La Selección cerró el año como escolta: así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

La Selección de fútbol de Argentina se ubica en el segundo puesto.

La FIFA dio a conocer la última actualización del Ranking Mundial y confirmó la posición final de la Selección de fútbol de Argentina en 2025. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró el año en el segundo lugar del escalafón , solo por detrás de España, que se mantuvo en lo más alto durante el tramo final de la temporada.

El conjunto albiceleste había liderado el ranking desde abril de 2023 hasta septiembre de 2025 , cuando España logró desplazarlo del primer puesto. Desde entonces, la Roja se sostuvo en la cima, mientras Argentina recuperó terreno tras haber caído momentáneamente al tercer lugar.

curiosidades Insólito homenaje de Barracas Central: puso a Tapia por encima de Messi y los campeones del mundo

partido esperado Oficial: confirmaron día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España en Qatar

Tras ubicarse tercera en septiembre , por detrás de España y Francia, la Selección argentina volvió al segundo puesto en octubre , posición que logró mantener hasta el cierre del año.

El proceso del equipo campeón del mundo continúa siendo uno de los más sólidos del fútbol internacional, con una regularidad que lo sostiene en el podio desde hace más de dos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2003089294273946073&partner=&hide_thread=false EL ÚLTIMO RANKING DE SELECCIONES DEL AÑO



FIFA dio a conocer el TOP 10 y Argentina finalizó segundo en el 2025



El líder sigue siendo España. pic.twitter.com/Dpdlx3WIc1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 22, 2025

El top ten del Ranking FIFA de diciembre

España finalizó el año como líder del ranking con 1.877,18 puntos, seguida muy de cerca por Argentina con 1.873,33. El podio lo completó Francia con 1.870 unidades.

El top ten quedó conformado de la siguiente manera:

España – 1.877,18

Argentina – 1.873,33

Francia – 1.870

Inglaterra – 1.834,12

Brasil – 1.760,46

Portugal – 1.760,38

Países Bajos – 1.756,27

Bélgica – 1.730,71

Alemania – 1.724,15

Croacia – 1.716,88

No se registraron modificaciones dentro del top ten respecto a la actualización anterior. En el undécimo puesto aparece Marruecos, una de las selecciones revelación de los últimos años tras su histórico Mundial y su reciente consagración en la Copa Árabe.