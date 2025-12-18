Oficial: confirmaron día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España en Qatar

Argentina y España volverán a enfrentarse en una Finalissima, esta vez en el Estadio Lusail de Qatar.

La Finalissima 2026 ya es oficial . la Selección de fútbol de Argentina y España , campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024 , se enfrentarán en un duelo de alto voltaje que reunirá a los monarcas de Sudamérica y Europa, en un escenario simbólico y a pocos meses del inicio del Mundial 2026 .

La CONMEBOL confirmó de manera oficial que la Finalíssima entre Argentina y España se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail , en Doha, Qatar . El partido comenzará a las 21 horas locales , lo que equivale a las 15 en Argentina y las 19 en España .

El anuncio fue realizado de manera conjunta por la CONMEBOL , la UEFA , la AFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) , y posiciona al encuentro como uno de los grandes eventos del calendario internacional en el año de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá .

Desde la organización destacaron el valor institucional y deportivo del encuentro. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez , remarcó que se trata de “un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones” y de una oportunidad para ofrecer a los fanáticos “un acontecimiento verdaderamente histórico”.

En la misma línea, el titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, subrayó que el partido “representa la unión de dos continentes futbolísticos” y consolida el carácter global del fútbol de elite, en una velada que promete máxima atención internacional.

Antecedentes y contexto rumbo al Mundial 2026

La Finalíssima forma parte del acuerdo de colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica. En la edición anterior, disputada en 2022 en Wembley, la Selección argentina se consagró tras vencer 3-0 a Italia, con una actuación memorable que precedió a la conquista del Mundial de Qatar.

Argentina lidera el historial del certamen con dos títulos (1993 y 2022), mientras que España llega como campeona de la Eurocopa 2024, tras imponerse a Inglaterra en la final disputada en Berlín.

El partido se jugará a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, lo que le otorga un condimento extra tanto desde lo deportivo como desde la planificación de ambos seleccionados. En las próximas semanas se darán a conocer detalles sobre la venta de entradas y la organización del evento.

Calendario Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium