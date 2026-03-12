España propuso el Santiago Bernabéu para la Finalissima ante la Selección argentina

El Santiago Bernabéu aparece como posible sede para la Finalissima entre Argentina y España.

La sede de la Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España continúa envuelta en incertidumbre. En las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso que el partido se dispute en el estadio Santiago Bernabéu , la casa del Real Madrid.

El encuentro está previsto para el 27 de marzo y enfrentará a los campeones de América y de Europa , aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el estadio donde se jugará.

En un principio, la Finalissima iba a disputarse en el estadio Icónico de Lusail, en Qatar , escenario donde también se jugó la final del Mundial 2022 .

Sin embargo, el país asiático decidió paralizar sus competiciones deportivas por motivos de seguridad , debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente , tras los bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias posteriores en la región.

Ante ese escenario, surgió la propuesta de trasladar el partido al Santiago Bernabéu, aunque la decisión final deberá contar con el visto bueno de la Asociación del Fútbol Argentino y de las autoridades qataríes.

Otras sedes posibles para la Finalissima

Más allá del estadio del Real Madrid, todavía se analizan otras alternativas para albergar el partido.

Entre las opciones que se manejan aparecen:

Londres , que ya fue sede de la última edición

Miami , en Estados Unidos

Marruecos, como sede neutral

Por el momento, ninguna sede fue confirmada oficialmente.

El antecedente de la Finalissima 2022

La última edición del torneo se disputó en 2022 en el estadio Wembley de Londres, donde la Selección argentina goleó 3-0 a Italia con un gran rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El torneo tiene antecedentes históricos bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, que se jugó en 1985 y 1993.

1985: Francia 2 – Uruguay 0

1993: Argentina 1 – Dinamarca 1 (Argentina ganó 5-4 por penales)

Preguntas y respuestas clave sobre la Finalissima

¿Dónde podría jugarse la Finalissima entre Argentina y España?

La Federación Española propuso el estadio Santiago Bernabéu como posible sede del partido.

¿Cuándo se jugará la Finalissima?

El partido está previsto para el 27 de marzo de 2026.

¿Por qué Qatar quedó en duda como sede?

Qatar decidió suspender competiciones deportivas por motivos de seguridad, debido al conflicto en Medio Oriente.

¿Qué otras sedes se analizan para la Finalissima?

Entre las alternativas aparecen Londres, Miami y Marruecos.