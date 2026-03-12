España propuso el Santiago Bernabéu para la Finalissima ante la Selección argentina

La sede de la Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España continúa envuelta en incertidumbre. En las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso que el partido se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.
El encuentro está previsto para el 27 de marzo y enfrentará a los campeones de América y de Europa, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el estadio donde se jugará.
Sin embargo, el país asiático decidió paralizar sus competiciones deportivas por motivos de seguridad, debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente, tras los bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias posteriores en la región.
Ante ese escenario, surgió la propuesta de trasladar el partido al Santiago Bernabéu, aunque la decisión final deberá contar con el visto bueno de la Asociación del Fútbol Argentino y de las autoridades qataríes.
Otras sedes posibles para la Finalissima
Más allá del estadio del Real Madrid, todavía se analizan otras alternativas para albergar el partido.
Entre las opciones que se manejan aparecen:
Londres, que ya fue sede de la última edición
Miami, en Estados Unidos
Marruecos, como sede neutral
Por el momento, ninguna sede fue confirmada oficialmente.