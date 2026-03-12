12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Finalissima

España propuso el Santiago Bernabéu para la Finalissima ante la Selección argentina

La Federación de España propuso que la Finalissima entre Argentina y el seleccionado español se juegue en el Santiago Bernabéu. Mirá qué pasó.

El Santiago Bernabéu aparece como posible sede para la Finalissima entre Argentina y España.

El Santiago Bernabéu aparece como posible sede para la Finalissima entre Argentina y España.

Por Sitio Andino Deportes

La sede de la Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España continúa envuelta en incertidumbre. En las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso que el partido se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.

El encuentro está previsto para el 27 de marzo y enfrentará a los campeones de América y de Europa, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el estadio donde se jugará.

Lee además
Paulo Dybala se pierde la finalissima.
Golpe para la Albiceleste

Paulo Dybala pasó por el quirófano y estará más de un mes fuera de las canchas
La Finalissima entre Argentina y España cambiaría de sede tras descartarse Qatar por el conflicto en Medio Oriente.
se demora todo

La sede de la Finalissima se define entre Miami y Londres

Sin embargo, el país asiático decidió paralizar sus competiciones deportivas por motivos de seguridad, debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente, tras los bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias posteriores en la región.

Ante ese escenario, surgió la propuesta de trasladar el partido al Santiago Bernabéu, aunque la decisión final deberá contar con el visto bueno de la Asociación del Fútbol Argentino y de las autoridades qataríes.

Otras sedes posibles para la Finalissima

Más allá del estadio del Real Madrid, todavía se analizan otras alternativas para albergar el partido.

Entre las opciones que se manejan aparecen:

  • Londres, que ya fue sede de la última edición

  • Miami, en Estados Unidos

  • Marruecos, como sede neutral

Por el momento, ninguna sede fue confirmada oficialmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/apresion1/status/2032097997702541796&partner=&hide_thread=false

El antecedente de la Finalissima 2022

La última edición del torneo se disputó en 2022 en el estadio Wembley de Londres, donde la Selección argentina goleó 3-0 a Italia con un gran rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El torneo tiene antecedentes históricos bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, que se jugó en 1985 y 1993.

  • 1985: Francia 2 – Uruguay 0

  • 1993: Argentina 1 – Dinamarca 1 (Argentina ganó 5-4 por penales)

Preguntas y respuestas clave sobre la Finalissima

¿Dónde podría jugarse la Finalissima entre Argentina y España?

La Federación Española propuso el estadio Santiago Bernabéu como posible sede del partido.

¿Cuándo se jugará la Finalissima?

El partido está previsto para el 27 de marzo de 2026.

¿Por qué Qatar quedó en duda como sede?

Qatar decidió suspender competiciones deportivas por motivos de seguridad, debido al conflicto en Medio Oriente.

¿Qué otras sedes se analizan para la Finalissima?

Entre las alternativas aparecen Londres, Miami y Marruecos.

Temas
Seguí leyendo

La Finalissima entre Argentina y España podría cambiar de sede por la guerra: qué dijo Luis de la Fuente

Messi lo hizo: Miami atrajo a la élite del deporte argentino con nuevos proyectos inmobiliarios

Ciclismo: cuatro mendocinos van por el título Argentino en Catamarca

El Lobo visita a Riestra por la fecha 10: todas las novedades

Colapinto fue sincero antes del GP de China: "Va a ser duro"

Bombonera caliente: silbaron a Úbeda y los hinchas de Boca explotaron

Lionel Messi no pudo: Inter Miami igualó con Nashville

Champions League: Real Madrid goleó al City y así quedó el resumen de la jornada

LO QUE SE LEE AHORA
Federico Valverde fue la gran figura de la jornada de Champions League con un hat-trick ante Manchester City.

Champions League: Real Madrid goleó al City y así quedó el resumen de la jornada

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

La información fue confirmada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez

La Ciudad de Mendoza decretó duelo por la trágica muerte de un empleado municipal

El incendio generó un importante despliegue de emergencia

Videos y fotos: impactante incendio en un casino de San Martín moviliza a varias dotaciones de bomberos