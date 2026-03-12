Ciclismo: presencia mendocina en el Argentino de Ruta Menores y Junior en Catamarca

El Ciclismo mendocino hace su presentación en Catamarca.

La provincia de Catamarca será sede este fin de semana del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta Menores y Junior 2026 , una de las competencias más importantes del calendario nacional para las categorías formativas. En el certamen dirán presente cuatro ciclistas mendocinos que buscarán destacarse representando a la provincia.

Se trata de Tomás Guerrero, Ivo Herrera, Agustín Durán y Esteban Mena , quienes competirán con el objetivo de pelear por el título nacional en sus respectivas categorías.

Los corredores estarán acompañados por su director técnico Gustavo Alaria , encargado de guiar al equipo mendocino durante las distintas jornadas de competencia.

El campeonato se disputará en el departamento Fray Mamerto Esquiú , en la provincia de Catamarca, y contará con la participación de alrededor de 250 ciclistas de todo el país , representando a 33 asociaciones provinciales .

La competencia está organizada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, junto a la Unión Ciclista de la República Argentina, la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y la Asociación Catamarqueña de Ciclismo.

Además de la importancia deportiva, el evento también busca impulsar el ciclismo juvenil y promover el movimiento turístico y deportivo en la provincia.

El cronograma del Campeonato Argentino de Ruta

El certamen se desarrollará durante tres jornadas de competencia, con diferentes modalidades que pondrán a prueba la velocidad y la resistencia de los ciclistas.

Viernes 13 de marzo

Pruebas de Contrarreloj Individual (CRI) en la Ruta Provincial 1.

Sábado 14 de marzo

Pruebas en línea para categorías menores.

Domingo 15 de marzo

Pruebas en línea para categorías junior, donde se definirá el campeonato.

Las competencias tendrán como epicentro el Estadio Provincial Bicentenario y recorrerán distintos sectores de la capital catamarqueña.

Mendoza busca protagonismo en el ciclismo juvenil

La presencia de Guerrero, Herrera, Durán y Mena refleja el crecimiento del ciclismo mendocino en las categorías formativas, que continúa aportando talentos al ámbito nacional.

Con el acompañamiento del entrenador Gustavo Alaria, el equipo mendocino intentará dejar su marca en una competencia que reúne a las principales promesas del ciclismo argentino.

