Gimnasia vs Riestra: hora, TV y probables formaciones por el Torneo Apertura

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima enfrenta a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Apertura y buscará volver al triunfo. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo visita a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza.

Foto: Liga Profesional de Fútbol
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitará este jueves a Deportivo Riestra por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Juan Pafundi, transmisión de ESPN Premium.

El equipo mendocino llega tras empatar como visitante ante Boca y buscará cortar una racha negativa de cuatro partidos sin triunfos, ya que su última victoria fue en la fecha 4 frente a Instituto en el estadio Víctor Legrotaglie.

Lee además
La Lepra busca los tres puntos en una nueva jornada del Torneo Apertura.
de nuevo al ruedo

Vuelve el fútbol con la fecha 10 del Apertura ¿Cuándo juegan la Lepra y el Lobo?
El Lobo busca los tres puntos en una nueva jornada del Torneo Apertura.
de nuevo al ruedo

La Lepra y el Lobo tienen día y hora para la fecha 10 del Apertura

Luego de un arranque prometedor, el equipo cayó en una racha irregular que intentará cortar en su visita a Buenos Aires, donde buscará sumar tres puntos que lo acerquen a la pelea por los puestos de clasificación.

En ofensiva, una de las cartas principales será Agustín Módica, quien aparece como referencia en el ataque.

Deportivo Riestra todavía no ganó en el torneo

El rival del Lobo tampoco atraviesa un buen presente. Deportivo Riestra todavía no logró ganar en lo que va del Torneo Apertura.

El equipo porteño viene de empatar 0-0 ante Platense y se encuentra anteúltimo en la Zona A con 5 puntos, producto de cinco empates y tres derrotas, incluyendo cuatro igualdades consecutivas.

Por eso, el encuentro aparece como una oportunidad para ambos equipos de cambiar la tendencia en el campeonato.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra

A lo largo de su historia, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra se enfrentaron cinco veces, siempre en la Primera Nacional.

El registro favorece al equipo mendocino:

  • 1 victoria de Gimnasia

  • 4 empates

El último enfrentamiento se disputó en 2022, cuando igualaron 0-0 en Buenos Aires.

Preguntas y respuestas clave sobre Riestra vs Gimnasia

¿A qué hora juegan Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima?

El partido se jugará este jueves a las 17 en el estadio Guillermo Laza.

¿Dónde ver Riestra vs Gimnasia en vivo?

El encuentro será transmitido por ESPN Premium.

¿Cómo llega Gimnasia y Esgrima al partido?

El Lobo suma 8 puntos en el Torneo Apertura y busca volver al triunfo tras cuatro partidos sin ganar.

¿Cómo está Deportivo Riestra en el campeonato?

Riestra todavía no ganó en el torneo y se ubica anteúltimo en la Zona A con 5 puntos.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

