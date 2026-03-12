12 de marzo de 2026
Champions League

Champions League: Real Madrid goleó al City y así quedó el resumen de la jornada

La exigente Champions League dejó una jornada intensa: Real Madrid goleó al Manchester City, PSG aplastó a Chelsea y acá te contamos todo. Entrá.

Federico Valverde fue la gran figura de la jornada de Champions League con un hat-trick ante Manchester City.

Por Sitio Andino Deportes

La Champions League dejó una jornada cargada de emociones en los octavos de final, con goleadas, sorpresas y series que quedaron abiertas de cara a las revanchas. El gran golpe de la noche lo dio el Real Madrid Club de Fútbol, que superó con autoridad al Manchester City, mientras que PSG y Bodo Glimt también consiguieron resultados contundentes.

Además, Arsenal logró rescatar un empate sobre el final ante Bayer Leverkusen, manteniendo sus chances de avanzar a los cuartos de final.

Real Madrid aplastó al Manchester City

El Real Madrid venció 3-0 al Manchester City en el Santiago Bernabéu y dio un paso importante hacia los cuartos de final. La gran figura fue el uruguayo Federico Valverde, capitán del equipo, que convirtió los tres goles del partido en una actuación brillante.

El primero llegó tras un saque largo de Thibaut Courtois, cuando Valverde ganó en velocidad y definió con el arco libre. Luego amplió con un remate cruzado dentro del área y cerró su hat-trick con un sombrero a Ederson y una definición de gran calidad.

En el segundo tiempo, el City intentó reaccionar pero chocó con la solidez del equipo español. Incluso Ederson le atajó un penal a Vinicius Junior, evitando una goleada mayor.

PSG goleó al Chelsea en París

En el Parque de los Príncipes, el PSG venció 5-2 al Chelsea y dejó la serie muy encaminada. El equipo parisino abrió el marcador a los 10 minutos con Bradley Barcola, mientras que Ousmane Dembélé amplió antes del descanso.

Chelsea había empatado transitoriamente con un tanto de Malo Gusto, tras una asistencia del argentino Enzo Fernández, pero en el complemento el conjunto francés fue muy superior y terminó cerrando una contundente goleada.

Bodo Glimt dio la sorpresa ante Sporting

En Noruega, Bodo Glimt sorprendió al vencer 3-0 a Sporting de Lisboa y quedó muy bien posicionado para la revancha.

Los goles del conjunto nórdico fueron convertidos por Sondre Fet, Ole Didrik Blomberg y Kasper Hogh, en un partido donde el equipo local dominó gran parte del juego.

Arsenal salvó un empate en Alemania

En Alemania, Arsenal rescató un empate 1-1 ante Bayer Leverkusen en un partido muy disputado.

El equipo alemán se había puesto en ventaja en el inicio del segundo tiempo gracias a un cabezazo de Robert Andrich tras un córner ejecutado por Alex Grimaldo.

Sin embargo, cuando la victoria parecía quedarse en casa, el árbitro sancionó un penal sobre Noni Madueke y Kai Havertz convirtió desde los doce pasos para sellar el empate en los minutos finales.

Preguntas y respuestas clave sobre la jornada de Champions League

¿Qué pasó en la jornada de Champions League?

La jornada dejó grandes resultados: Real Madrid goleó 3-0 al Manchester City, PSG venció 5-2 a Chelsea y Bodo Glimt superó 3-0 a Sporting.

¿Quién fue la figura del Real Madrid?

El uruguayo Federico Valverde, que marcó los tres goles en la victoria ante Manchester City.

¿Cómo salió PSG vs Chelsea?

El PSG goleó 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes y quedó cerca de clasificar.

¿Qué pasó entre Arsenal y Bayer Leverkusen?

Arsenal empató 1-1 como visitante, con un penal convertido por Kai Havertz en los minutos finales.

