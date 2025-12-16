Finalissima 2026 ¿Dónde se van a enfrentar la Selección y España?

La Finalissima 2026 será el gran enfrentamiento entre la Selección de fútbol de Argentina, campeona de la Copa América, y España, ganadora de la última Eurocopa. La fecha para este esperado duelo ha sido confirmada para marzo de 2026, aunque todavía queda pendiente el anuncio oficial de la UEFA.
El acuerdo entre Conmebol y UEFA ya está cerrado por la Finalissima
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, confirmó que ya se selló un acuerdo con UEFA para la realización del partido. A pesar de que falta el anuncio oficial, Louzán adelantó que ya está todo listo y que se espera la confirmación formal del evento.