Finalissima 2026 ¿Dónde se van a enfrentar la Selección y España?

La Finalissima 2026 será el gran enfrentamiento entre la Selección de fútbol de Argentina , campeona de la Copa América, y España , ganadora de la última Eurocopa. La fecha para este esperado duelo ha sido confirmada para marzo de 2026 , aunque todavía queda pendiente el anuncio oficial de la UEFA.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol , Rafael Louzán, confirmó que ya se selló un acuerdo con UEFA para la realización del partido. A pesar de que falta el anuncio oficial, Louzán adelantó que ya está todo listo y que se espera la confirmación formal del evento.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la comunicación oficial”, dijo Louzán en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas .

La Finalissima se disputó por última vez en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley . Desde entonces, Conmebol y UEFA han trabajado de manera conjunta para mantener este enfrentamiento entre los campeones continentales.

Con el paso de los años, el torneo ha ganado mayor relevancia dentro del calendario internacional, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados.

Posible sede y fecha de la Finalissima

Aunque aún no se han confirmado oficialmente la sede y el horario exactos, se rumorea que el 27 de marzo de 2026 será la fecha del enfrentamiento, y Qatar aparece como la sede tentativa.

Si esta fecha se confirma, será la tercera edición del torneo, donde Argentina buscará su tercer título de la Finalissima, luego de consagrarse en 1993 ante Dinamarca y en 2022 frente a Italia.