La Selección analiza un amistoso de alto nivel antes de la Finalissima ¿Con quién va?

La Selección de fútbol de Argentina busca un contrincante de peso de cara al duelo de la dura Finalíssima ante España. Mirá todos los detalles.

La Selección se prepara.

La Selección de fútbol de Argentina analiza disputar un amistoso internacional ante Senegal en marzo de 2026, en el marco de la preparación para la Finalissima, el certamen que volverá a enfrentar a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Según informaron desde la Federación Senegalesa de Fútbol, las conversaciones están avanzadas para que el seleccionado africano sea rival de la Albiceleste durante una de las fechas FIFA previas al choque ante España, campeón de la Eurocopa 2024. Aunque todavía restan definiciones oficiales sobre sede y fecha, el encuentro empieza a tomar forma dentro de la planificación.

El conjunto africano es uno de los seleccionados más fuertes del continente y cuenta con futbolistas que se desempeñan en las principales ligas de Europa, lo que lo convierte en un rival de jerarquía para medir el funcionamiento del equipo argentino ante estilos distintos a los sudamericanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1904655749185216585&partner=&hide_thread=false

La Finalissima entre Argentina y España genera gran expectativa

La Finalissima volverá a enfrentar a los campeones vigentes de América y Europa, títulos que actualmente están en manos de Argentina y España, respectivamente. El cruce promete un duelo de alto impacto entre dos selecciones que atraviesan procesos consolidados y exitosos.

Por el momento, la AFA no realizó confirmaciones oficiales, aunque la intención es cerrar compromisos de primer nivel en la previa del encuentro. Mientras tanto, el posible amistoso ante Senegal se perfila como un paso clave en la puesta a punto de la Albiceleste.

