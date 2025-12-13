La Selección analiza un amistoso de alto nivel antes de la Finalissima ¿Con quién va?

La Selección se prepara.

Según informaron desde la Federación Senegalesa de Fútbol, las conversaciones están avanzadas para que el seleccionado africano sea rival de la Albiceleste durante una de las fechas FIFA previas al choque ante España, campeón de la Eurocopa 2024. Aunque todavía restan definiciones oficiales sobre sede y fecha, el encuentro empieza a tomar forma dentro de la planificación.

La planificación de Lionel Scaloni apunta a llegar con ritmo internacional El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni busca que la Selección llegue a la Finalissima con exigencia competitiva y rodaje de alto nivel. En ese contexto, Senegal aparece como una prueba ideal por sus características físicas, su intensidad y su orden táctico.

El conjunto africano es uno de los seleccionados más fuertes del continente y cuenta con futbolistas que se desempeñan en las principales ligas de Europa, lo que lo convierte en un rival de jerarquía para medir el funcionamiento del equipo argentino ante estilos distintos a los sudamericanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1904655749185216585&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026!



Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita



Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99 — Selección Argentina (@Argentina) March 25, 2025 La Finalissima entre Argentina y España genera gran expectativa La Finalissima volverá a enfrentar a los campeones vigentes de América y Europa, títulos que actualmente están en manos de Argentina y España, respectivamente. El cruce promete un duelo de alto impacto entre dos selecciones que atraviesan procesos consolidados y exitosos. Por el momento, la AFA no realizó confirmaciones oficiales, aunque la intención es cerrar compromisos de primer nivel en la previa del encuentro. Mientras tanto, el posible amistoso ante Senegal se perfila como un paso clave en la puesta a punto de la Albiceleste.