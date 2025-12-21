Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría

El joven deportista mendocino, Juan Cruz Yacopini , mostró una evolución clínica positiva en las últimas horas. Según el nuevo parte médico emitido este domingo, el piloto se encuentra lúcido y responde a estímulos tras habérsele disminuido los niveles de sedación.

Uno de los avances más significativos fue el retiro de la asistencia respiratoria mecánica , permitiéndole respirar por sus propios medios . Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría dentro de su cuadro.

No obstante, los profesionales mantienen una observación estricta sobre el compromiso medular , factor que será determinante para definir las siguientes etapas de su tratamiento. Si bien la situación general de Yacopini continúa siendo delicada , los progresos recientes representan pasos fundamentales en su recuperación.

Mientras tanto, familiares, amigos y aficionados del deporte mantienen cadenas de oración y mensajes de apoyo , esperando por su pronta mejoría.

El comunicado de Toyota tras el grave accidente

Tras el hecho, Toyota Gazoo Racing South Africa, equipo que lo había confirmado como piloto oficial, publicó un comunicado oficial y confirmó que no participará del Rally Dakar 2026.

El Toyota Gazoo Racing South Africa difundió este sábado un comunicado en relación al estado de salud del piloto mendocino Juan Cruz Yacopini, quien sufrió un grave accidente mientras se encontraba con amigos en la provincia de Mendoza y actualmente recibe atención médica intensiva.

“Toyota Gazoo Racing Sudáfrica ha recibido noticias desafortunadas sobre nuestro piloto, Juan Cruz Yacopini, tras informes de que sufrió un grave accidente mientras estaba con amigos en su provincia natal de Mendoza, Argentina, y que actualmente recibe atención médica”, expresó el equipo en su publicación oficial.

Yacopini se encontraba en plena preparación para lo que iba a ser su sexto Rally Dakar y el primero como piloto oficial del equipo sudafricano, uno de los proyectos más importantes de su carrera deportiva.

Cómo ocurrió el grave accidente en El Carrizal

Según las información que trascendió, Yacopini navegaba en una lancha junto a un grupo de amigos cuando decidió arrojarse al agua para bañarse. Al hacerlo en una zona de escasa profundidad, impactó contra el fondo del espejo de agua y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el accidente, sus amigos lo trasladaron hasta un punto de encuentro sobre la Ruta 62, donde arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. En ese lugar, la víctima presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internado con diagnóstico inicial de politraumatismo grave y shock medular. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivado luego a la Clínica de Cuyo para continuar con la atención médica.

Un accidente a días de competir en el Rally Dakar

El piloto mendocino de 26 años había confirmado días atrás su participación en la edición 2026 del Rally Dakar. En declaraciones brindadas a Sitio Andino el pasado 6 de diciembre, Yacopini ratificó que competiría del 3 al 17 de enero en la categoría autos, representando a Toyota Gazoo Racing South Africa.

entrevista juan cruz yacopini Foto: Yemel Fil

En esa oportunidad, el deportista se mostró expectante ante el inicio de la competencia: "No hablo de resultados. Sé que estoy más fuerte que en mi último Dakar, donde había sido séptimo. Puedo mejorar, sí… pero acá valen los 14 días. Si no nos perdemos y no rompemos, estaremos para algo grande."