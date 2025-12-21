21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

El último parte médico confirmó avances significativos en la evolución del joven deportista mendocino, quien ya respira por sus propios medios.

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría

Uno de los avances más significativos fue el retiro de la asistencia respiratoria mecánica, permitiéndole respirar por sus propios medios. Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría dentro de su cuadro.

Lee además
El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

No obstante, los profesionales mantienen una observación estricta sobre el compromiso medular, factor que será determinante para definir las siguientes etapas de su tratamiento. Si bien la situación general de Yacopini continúa siendo delicada, los progresos recientes representan pasos fundamentales en su recuperación.

Juan Cruz Yacopini (2)
Uno de los avances más significativos fue el retiro de la asistencia respiratoria mecánica

Uno de los avances más significativos fue el retiro de la asistencia respiratoria mecánica

Mientras tanto, familiares, amigos y aficionados del deporte mantienen cadenas de oración y mensajes de apoyo, esperando por su pronta mejoría.

El comunicado de Toyota tras el grave accidente

Tras el hecho, Toyota Gazoo Racing South Africa, equipo que lo había confirmado como piloto oficial, publicó un comunicado oficial y confirmó que no participará del Rally Dakar 2026.

El Toyota Gazoo Racing South Africa difundió este sábado un comunicado en relación al estado de salud del piloto mendocino Juan Cruz Yacopini, quien sufrió un grave accidente mientras se encontraba con amigos en la provincia de Mendoza y actualmente recibe atención médica intensiva.

Embed

Toyota Gazoo Racing Sudáfrica ha recibido noticias desafortunadas sobre nuestro piloto, Juan Cruz Yacopini, tras informes de que sufrió un grave accidente mientras estaba con amigos en su provincia natal de Mendoza, Argentina, y que actualmente recibe atención médica”, expresó el equipo en su publicación oficial.

Yacopini se encontraba en plena preparación para lo que iba a ser su sexto Rally Dakar y el primero como piloto oficial del equipo sudafricano, uno de los proyectos más importantes de su carrera deportiva.

Cómo ocurrió el grave accidente en El Carrizal

Según las información que trascendió, Yacopini navegaba en una lancha junto a un grupo de amigos cuando decidió arrojarse al agua para bañarse. Al hacerlo en una zona de escasa profundidad, impactó contra el fondo del espejo de agua y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el accidente, sus amigos lo trasladaron hasta un punto de encuentro sobre la Ruta 62, donde arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. En ese lugar, la víctima presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internado con diagnóstico inicial de politraumatismo grave y shock medular. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivado luego a la Clínica de Cuyo para continuar con la atención médica.

Un accidente a días de competir en el Rally Dakar

El piloto mendocino de 26 años había confirmado días atrás su participación en la edición 2026 del Rally Dakar. En declaraciones brindadas a Sitio Andino el pasado 6 de diciembre, Yacopini ratificó que competiría del 3 al 17 de enero en la categoría autos, representando a Toyota Gazoo Racing South Africa.

entrevista juan cruz yacopini

En esa oportunidad, el deportista se mostró expectante ante el inicio de la competencia: "No hablo de resultados. Sé que estoy más fuerte que en mi último Dakar, donde había sido séptimo. Puedo mejorar, sí… pero acá valen los 14 días. Si no nos perdemos y no rompemos, estaremos para algo grande."

Temas
Seguí leyendo

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Un operativo de la Policía de Mendoza dejó aprehensiones y motos retenidas en San Rafael

Murió un motociclista en Maipú al perder el control y estrellarse contra un árbol

Policías reanimaron a una adolescente que casi se ahoga en una pileta de Junín

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata

La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
El hecho ocurrió en la intersección de calle Juan Isidro Maza y el lateral norte del Acceso Este, en Maipú.
Tragedia vial

Murió un motociclista en Maipú al perder el control y estrellarse contra un árbol

Las Más Leídas

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
Tenía un cuchillo

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto
Hecho desafortunado

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Te Puede Interesar

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Por Carla Canizzaro
Navidad y Año Nuevo: claves para atravesar el duelo y los conflictos familiares en las Fiestas.
Salud emocional

Cuando las Fiestas duelen: duelo, soledad y tensiones en las cenas de fin de año

Por Celeste Funes
La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad
Cosecha y comercialización

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

Por Sofía Pons