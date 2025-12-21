21 de diciembre de 2025
Buscan alegrar la Navidad de 100 niños de Mendoza que luchan contra el cáncer

La Asociación Traspasar apuesta a la solidaridad de los mendocinos. Lanzó una campaña para que 100 niños que luchan contra el cáncer pasen una Navidad distinta.

 Por Natalia Mantineo

En la provincia de Mendoza, 100 familias que atraviesan la lucha contra el cáncer infantil necesitan la solidaridad de la comunidad para que la próxima Nochebuena y Navidad no pase desapercibida. Para ello, la Asociación Traspasar inició una colecta de juguetes y cajas navideñas para garantizar que nada empañe la festividad.

Navidad solidaria: una realidad que excede lo médico

Hace unas semanas, Mercedes Carrión, titular de la Asociación Traspasar, puso en marcha la campaña solidaria y contextualizó la idea dando cuenta de la realidad que viven los familiares de chicos que luchan contra el cáncer y que se encuentran internados.

Mercedes contó que la situación de los pacientes oncológicos en la provincia de Mendoza tiene una cara poco visible: el impacto financiero en sus cuidadores.

"Muchos padres se ven obligados a abandonar sus empleos para acompañar las internaciones y tratamientos prolongados, lo que deriva en una imposibilidad de afrontar gastos básicos de fin de año", contó.

Luego, agregó que esos padres no sólo tienen a sus hijos internados, sino que en la casa están sus hermanitos, que también esperan una Navidad diferente.

Uno de los pedidos recurrentes de madres y padres que llevan meses en los hospitales al cuidado de sus hijos es conseguir un realito o una algo para sus otros hijos.

Frente a este panorama, desde la organización señalaron que el objetivo es aliviar esa carga y asegurar que ningún niño se sienta excluido de la ilusión de estas fechas.

Detalles de la campaña solidaria

De acuerdo con lo expresado por Carrión, en esta oportunidad, la campaña solidaria se dividirá en tres ejes de asistencia inmediata. La idea es que los mendocinos que deseen sumarse a la cruzada puedan hacerlo teniendo en cuenta su condición económica. Por ello, las modalidades de ayuda son:

  • Juguetes nuevos: se reciben donaciones para cubrir a 100 niños y adolescentes.

  • Cajas navideñas: las mismas tendrán que estar armadas con productos para el brindis y la cena familiar.

  • Aportes económicos: a través del alias ASOCIACION.TRASPASAR, destinado a la compra de alimentos frescos y necesidades de último momento.

Los que puedan sumarse a la campaña podrán acercar su donación o coordinar el retiro a través de las siguientes vías:

  • Asociación Traspasar: 25 de Mayo 1151, Dorrego (Guaymallén).

  • Horario: de lunes a viernes de 10 a 17.

  • Contacto directo: los que no puedan acercarse de manera presencial, podrán coordinar para el retiro llamando a los siguientes números de celulares: 2613643707 / 2615448226.

La iniciativa busca que la solidaridad de los mendocinos se traduzca en hechos concretos: una mesa servida y un motivo de alegría para quienes atraviesan su momento más difícil.

