Buscan alegrar la Navidad de 100 niños de Mendoza que luchan contra el cáncer.

En la provincia de Mendoza , 100 familias que atraviesan la lucha contra el cáncer infantil necesitan la solidaridad de la comunidad para que la próxima Nochebuena y Navidad no pase desapercibida. Para ello, la Asociación Traspasar inició una colecta de juguetes y cajas navideñas para garantizar que nada empañe la festividad.

Hace unas semanas, Mercedes Carrión , titular de la Asociación Traspasar, puso en marcha la campaña solidaria y contextualizó la idea dando cuenta de la realidad que viven los familiares de chicos que luchan contra el cáncer y que se encuentran internados.

Navidad solidaria: la Asociación Traspasar inició una campaña para recolectar juguetes y cajas navideñas.

Mercedes contó que la situación de los pacientes oncológicos en la provincia de Mendoza tiene una cara poco visible: el impacto financiero en sus cuidadores.

"Muchos padres se ven obligados a abandonar sus empleos para acompañar las internaciones y tratamientos prolongados , lo que deriva en una imposibilidad de afrontar gastos básicos de fin de año", contó.

Luego, agregó que esos padres no sólo tienen a sus hijos internados, sino que en la casa están sus hermanitos, que también esperan una Navidad diferente.

JUGUETES NAVIDAD REGALO La campaña está destinada para los niños internados y sus hermanos.

Uno de los pedidos recurrentes de madres y padres que llevan meses en los hospitales al cuidado de sus hijos es conseguir un realito o una algo para sus otros hijos.

Frente a este panorama, desde la organización señalaron que el objetivo es aliviar esa carga y asegurar que ningún niño se sienta excluido de la ilusión de estas fechas.

Detalles de la campaña solidaria

De acuerdo con lo expresado por Carrión, en esta oportunidad, la campaña solidaria se dividirá en tres ejes de asistencia inmediata. La idea es que los mendocinos que deseen sumarse a la cruzada puedan hacerlo teniendo en cuenta su condición económica. Por ello, las modalidades de ayuda son:

Juguetes nuevos: se reciben donaciones para cubrir a 100 niños y adolescentes.

Cajas navideñas: las mismas tendrán que estar armadas con productos para el brindis y la cena familiar.

Aportes económicos: a través del alias ASOCIACION.TRASPASAR, destinado a la compra de alimentos frescos y necesidades de último momento.

Los que puedan sumarse a la campaña podrán acercar su donación o coordinar el retiro a través de las siguientes vías:

Asociación Traspasar: 25 de Mayo 1151, Dorrego (Guaymallén).

Horario: de lunes a viernes de 10 a 17.

Contacto directo: los que no puedan acercarse de manera presencial, podrán coordinar para el retiro llamando a los siguientes números de celulares: 2613643707 / 2615448226.

asociación traspasar niños cáncer 2 Son varias las alternativas que ofrece la campaña para ayudar a los chicos.

La iniciativa busca que la solidaridad de los mendocinos se traduzca en hechos concretos: una mesa servida y un motivo de alegría para quienes atraviesan su momento más difícil.