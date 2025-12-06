Juan Cruz Yacopini en Sitio Andino: experiencia, madurez y un Dakar 2026 que lo invita para ir por más

6 de diciembre de 2025
{}
 Por Martín Sebastián Colucci

A días del inicio del Dakar 2026, Juan Cruz Yacopini encara la carrera más dura del rally-raid mundial con un presente consagratorio: campeón mundial de Bajas, madurez deportiva y la confianza justa para pelear en los puestos de adelante. El mendocino llega al desierto saudí más sólido que nunca.

entrevista juan cruz yacopini

De promesa a candidato en el Dakar: el salto deportivo

Durante una pausa en el taller, mientras el equipo SVR ajustaba la Toyota y el olor a combustible impregnaba el aire, Yacopini visitó Sitio Andino y reflexionó sobre su evolución como piloto. “El Dakar te hace crecer a la fuerza. Cada carrera del año termina siendo una preparación para ese momento”, afirmó, repasando mentalmente golpes, aciertos y etapas interminables.

Mirando la camioneta en su mente como quien mira un viejo aliado, agregó: “En esta carrera siempre aparece algo que no habías vivido antes. Y cuando te toca, entendés por qué los tipos de 50 siguen adelante. Esa experiencia vale oro… y este año sentí que yo he dado un salto grande”.

La confianza justa para Juan Cruz Yacopini y el trabajo mental para contener la ansiedad

Cuando la charla viró hacia lo emocional, el mendocino fue directo. “Ganar te cambia la cabeza. Lo que parecía imposible de repente se vuelve lógico”, reconoció, aunque también dejó claro que el exceso de confianza puede ser letal.

“En el Dakar, si te pasás de confianza, te la pegás. Por eso trabajo mucho la ansiedad. Yo sabía que era rápido, pero también sabía que si me excedía, el Dakar te acomoda en dos minutos”, explicó mientras ordenaba sus notas de navegación.

Sobre el temple argentino en condiciones extremas, Juan Cruz sostuvo: “Cuando el Dakar se pone feo, ahí es donde mejor andamos nosotros. Venimos de terrenos bravos… allá no hay nada que nos asuste”, tiró.

entrevista juan cruz yacopini

La emoción de largar y el sueño que nunca perdió vigencia

La nostalgia apareció cuando recordó la rampa de largada. “La rampa del Dakar me sigue emocionando. De chico veía a mi papá correr y soñaba con estar ahí”, contó. Y agregó. “Y hoy estar arriba de una camioneta de carrera… no lo daba por hecho ni un segundo”, dijo con una sonrisa que mezcla orgullo y humildad.

Sobre las metas, Yacopini eligió la cautela: “No hablo de resultados. Sé que estoy más fuerte que en mi último Dakar, donde había sido séptimo. Puedo mejorar, sí… pero acá valen los 14 días. Si no nos perdemos y no rompemos, estaremos para algo grande”.

Juan Cruz Yacopini, campeón mundial de Bajas

Cómo será el Dakar 2026: etapas, formato, dureza y las claves de una edición decisiva

El Dakar 2026 repetirá la estructura que funcionó en los últimos años, pero con ajustes que aumentarán el nivel de exigencia:

Recorrido total: 7.994 kilómetros, el segundo más largo desde la llegada a Arabia Saudita.

Fechas: del 3 al 17 de enero, con 13 etapas + prólogo.

Salida y llegada: Yanbú, a orillas del mar Rojo.

Primera semana: rumbo norte, pasando por clásicos como Al-Ula y Ha’il, antes de llegar a Riyadh.

Día de descanso: 10 de enero en Riyadh.

Segunda semana: rumbo sur, pero sin pasar por el Empty Quarter, lo que reduce las dunas y aumenta la presencia de piedras y terrenos mixtos.

Etapas maratón-refugio (sin asistencia mecánica):

– Semana 1: Etapas 4 y 5

– Semana 2: Etapas 8 y 9

Los pilotos dormirán en el desierto, sólo con una carpa y raciones militares.

Además, autos y motos harán rutas separadas, complicando la navegación para los autos al no seguir trazas.

Dunas y ritmo:

Habrá menos dunas, pero una etapa casi íntegra de arena antes del descanso promete ser brutal.

Novedades mecánicas:

Neumáticos BF Goodrich reforzados para evitar la sangría de pinchaduras.

En las primeras dos etapas habrá pit-stop obligatorio para reducir riesgos.

Parque de pilotos:

812 competidores, 433 vehículos. Grandes nombres presentes, con Toyota, Ford y Dacia peleando la punta.

Yazeed Al-Rajhi defiende su título. Se esperan duelos de alto nivel en todas las categorías.

Categorías paralelas:

  • Dakar Classic
  • Mission 1000 (vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno)

Una edición larga, variada, táctica y brutal. El tipo de Dakar donde un piloto joven, técnico y mentalmente fuerte como Yacopini puede dar un golpe grande.

