Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata Foto: gentileza

Por Luis Calizaya







Un accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 7, cuando una motocicleta impactó contra un camión semi con patente paraguaya en una curva ubicada entre la salida del túnel 10 y el ingreso al túnel 9. A raíz del siniestro, se produjo un importante corte de tránsito y se desplegó un amplio operativo de seguridad para trasladar al motociclista en helicóptero desde Uspallata hasta el Hospital Central.

Accidente en plena Ruta 7, en Uspallata: hubo un herido El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, a la altura del kilómetro 1126, cuando una moto y un camión paraguayo colisionaron en una curva, luego de que el conductor del rodado menor rozara al camión semi.

Tras el impacto, el motociclista fue asistido por los servicios de emergencia y diagnosticado con diversos traumatismos. En un primer momento fue derivado a un hospital de Uspallata, pero debido a la gravedad de su cuadro debió ser trasladado en helicóptero al Hospital Central. El operativo aéreo se inició desde la zona del Hotel Uspallata y requirió un importante despliegue de seguridad.

Accidente - Uspallata (1) Así trasladaban al motociclista herido al helicoptero de camino al Hospital Central. Foto: gentileza El tránsito quedó bajo control de Gendarmería Nacional, que dispuso el corte de salida de camiones desde el Área de Control Integrado (ACI) con destino a Uspallata, además de un cierre momentáneo de la Ruta 7. Posteriormente, se habilitó un bypass a la altura del kilómetro 1132, en inmediaciones del túnel 9.