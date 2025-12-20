Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Preocupación en el automovilismo argentino. Juan Cruz Yacopini permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente en Mendoza. Tras el hecho, Toyota Gazoo Racing South Africa, equipo que lo había confirmado como piloto oficial, publicó un comunicado oficial y confirmó que no participará del Rally Dakar 2026.
“Toyota Gazoo Racing Sudáfrica ha recibido noticias desafortunadas sobre nuestro piloto, Juan Cruz Yacopini, tras informes de que sufrió un grave accidente mientras estaba con amigos en su provincia natal de Mendoza, Argentina, y que actualmente recibe atención médica”, expresó el equipo en su publicación oficial.
Yacopini se encontraba en plena preparación para lo que iba a ser su sexto Rally Dakar y el primero como piloto oficial del equipo sudafricano, uno de los proyectos más importantes de su carrera deportiva.
Juan Cruz Yacopini, quien hace algunos días se consagró campeón mundial en Rally de Bajas, sufrió un grave accidente mientras navegaba en lancha en el dique El Carrizal (Mendoza), tuvo un paro cardiorrespiratorio y está internado en estado delicado de salud. pic.twitter.com/uQvG0OOujF
En el mismo comunicado, la escudería fue clara respecto a su participación en la próxima edición del Dakar: “Dadas estas circunstancias, Juan Cruz Yacopini no participará en el Rally Dakar 2026”, informó Toyota, aclarando que los detalles disponibles se basan en información pública y que la situación “es claramente difícil”.
Además, el equipo expresó su respaldo humano al piloto mendocino: “Nuestros pensamientos están con Juan Cruz, su familia y sus allegados. Les deseamos fuerza y coraje durante este período difícil”, agregaron.
Toyota también señaló que continuará monitoreando la evolución y que brindará información adicional solo si existen datos confirmados, priorizando el respeto y la prudencia.