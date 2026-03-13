Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo tras su accidente: "La energía llega y me hace salir adelante"

Este viernes, Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo de la comunidad tras el accidente que lo obligó a abandonar la última edición del Rally Dakar y lo mantiene en Buenos Aires transitando la recuperación. El piloto destacó que los mensajes de aliento lo ayudaron a superar los peores momentos.

"Después de varios días de estar internado, la verdad es que estoy muy contento por todo el apoyo que he recibido desde el principio de mi accidente. Hice este video, más que nada, para darle las gracias a todos ustedes que han estado desde el comienzo", expresó a través de sus redes sociales.

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Yacopini contó que muchas personas rezaron por él, se comprometieron y le enviaron energía: "Cuando estuve muy mal me hizo salir adelante y hoy me hace progresar día a día".

El mendocino usa sus redes sociales para mostrar el día a día de su recuperación.

Si uno vuelve un poco el tiempo para atrás, la mejora que he tenido es asombrosa, entonces estoy muy contento. Si uno vuelve un poco el tiempo para atrás, la mejora que he tenido es asombrosa, entonces estoy muy contento.

A su vez, resaltó que la energía que le mandan es muy necesaria. "Leo todos sus mensajes, los escucho y la verdad que es súper motivante tener tanta gente que me quiera", indicó.