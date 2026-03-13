Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo tras su accidente: "La energía llega y me hace salir adelante"

"Después de varios días de estar internado, la verdad es que estoy muy contento por todo el apoyo que he recibido desde el principio de mi accidente. Hice este video, más que nada, para darle las gracias a todos ustedes que han estado desde el comienzo", expresó a través de sus redes sociales.
Si uno vuelve un poco el tiempo para atrás, la mejora que he tenido es asombrosa, entonces estoy muy contento. Si uno vuelve un poco el tiempo para atrás, la mejora que he tenido es asombrosa, entonces estoy muy contento.
A su vez, resaltó que la energía que le mandan es muy necesaria. "Leo todos sus mensajes, los escucho y la verdad que es súper motivante tener tanta gente que me quiera", indicó.