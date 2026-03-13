13 de marzo de 2026
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Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo tras su accidente: "La energía llega y me hace salir adelante"

El mendocino contó cómo avanza su recuperación y destacó el aliento que le envía la comunidad. Qué expresó.

Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo: Esa energía llega y me hace salir adelante

Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo: "Esa energía llega y me hace salir adelante"

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"Después de varios días de estar internado, la verdad es que estoy muy contento por todo el apoyo que he recibido desde el principio de mi accidente. Hice este video, más que nada, para darle las gracias a todos ustedes que han estado desde el comienzo", expresó a través de sus redes sociales.

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Yacopini contó que muchas personas rezaron por él, se comprometieron y le enviaron energía: "Cuando estuve muy mal me hizo salir adelante y hoy me hace progresar día a día".

Juan Cruz Yacopini automovilismo salud
El mendocino usa sus redes sociales para mostrar el día a día de su recuperación.

El mendocino usa sus redes sociales para mostrar el día a día de su recuperación.

Cuál es el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Según contó trabaja en su evolución aunque "hay días buenos y hay días malos". "Vengo evolucionando muy bien, aunque el camino es muy duro", expresó.

Si uno vuelve un poco el tiempo para atrás, la mejora que he tenido es asombrosa, entonces estoy muy contento. Si uno vuelve un poco el tiempo para atrás, la mejora que he tenido es asombrosa, entonces estoy muy contento.

A su vez, resaltó que la energía que le mandan es muy necesaria. "Leo todos sus mensajes, los escucho y la verdad que es súper motivante tener tanta gente que me quiera", indicó.

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