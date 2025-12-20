Policías reanimaron a una adolescente que casi se ahoga en una pileta de Junín Foto: Archivo

Durante la tarde de este sábado, una adolescente de 16 años estuvo al borde de morir ahogada tras ingresar a la pileta de un camping de Junín. Gracias al rápido accionar del personal policial que acudió al lugar, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lograron salvarle la vida. Actualmente permanece internada y bajo observación médica.

Dramático rescate en Junín: policías salvaron la vida de una adolescente Cerca de las 16.35, un llamado al sistema de emergencias alertó sobre un caso de ahogamiento en el Camping La Morenita, ubicado en Carril Centro, entre Los Correas y Arrascaeta. Al arribar al lugar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje encontraron a la joven inconsciente en el asiento trasero de un vehículo particular, desde donde iba a ser trasladada al hospital.

Ante esta situación, los policías iniciaron de inmediato maniobras de RCP hasta lograr que la adolescente reaccionara. Luego, fue trasladada de urgencia en un patrullero al Hospital Perrupato, donde fue diagnosticada con un cuadro de ahogamiento y quedó internada bajo observación.

Según relató el padre de la menor, de 40 años, la familia se encontraba en el camping celebrando un cumpleaños cuando advirtieron que la adolescente flotaba boca abajo en la pileta.

Interviene la Oficina Fiscal de Junín.

