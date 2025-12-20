Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto Foto: Gentileza

Por Luis Calizaya







Un accidente fatal ocurrió en las últimas horas del sábado en Guaymallén, cuando la moto en la que viajaban dos jóvenes fue impactada por el acoplado de un camión que se desenganchó. Como consecuencia del siniestro, el acompañante, de 19 años, murió, mientras que la conductora, de 17, sufrió heridas de consideración.

Fatal accidente en Guaymallén: así fueron los hechos Pasadas las 16, un siniestro vial fue reportado a la Policía en la intersección de la calle Severo del Castillo y la calle Nueva 7, en Guaymallén. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un camión y una motocicleta como protagonistas del accidente.

Según la reconstrucción del hecho, el vehículo de gran porte circulaba en sentido norte por Severo del Castillo cuando, al llegar a la calle 7, el acoplado se desenganchó y terminó impactando contra la moto que avanzaba en sentido contrario por la misma arteria.

A raíz del impacto, Máximo Nicolás Torres, de 19 años, quien viajaba como acompañante en la moto, falleció pese a haber sido trasladado en un móvil policial al microhospital de Puente de Hierro, donde se constató su deceso. En tanto, la conductora, de 17 años, sufrió politraumatismos.

Compartí la nota:







