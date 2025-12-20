20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Hecho desafortunado

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto

Como consecuencia del accidente, murió un joven de 19 años que se trasladaba como acompañante, y la conductora sufrió múltiples heridas.

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto

Foto: Gentileza
 Por Luis Calizaya

Un accidente fatal ocurrió en las últimas horas del sábado en Guaymallén, cuando la moto en la que viajaban dos jóvenes fue impactada por el acoplado de un camión que se desenganchó. Como consecuencia del siniestro, el acompañante, de 19 años, murió, mientras que la conductora, de 17, sufrió heridas de consideración.

Fatal accidente en Guaymallén: así fueron los hechos

Pasadas las 16, un siniestro vial fue reportado a la Policía en la intersección de la calle Severo del Castillo y la calle Nueva 7, en Guaymallén. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un camión y una motocicleta como protagonistas del accidente.

Lee además
Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico.
Infraestructura y comercio

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico
El conductor del camión fue asistido por personal de emergencia de Chile.
Cómo está el paso

Video: un camión de alto tonelaje chocó en alta montaña y complicó el tránsito en Ruta 60

Según la reconstrucción del hecho, el vehículo de gran porte circulaba en sentido norte por Severo del Castillo cuando, al llegar a la calle 7, el acoplado se desenganchó y terminó impactando contra la moto que avanzaba en sentido contrario por la misma arteria.

A raíz del impacto, Máximo Nicolás Torres, de 19 años, quien viajaba como acompañante en la moto, falleció pese a haber sido trasladado en un móvil policial al microhospital de Puente de Hierro, donde se constató su deceso. En tanto, la conductora, de 17 años, sufrió politraumatismos.

Temas
Seguí leyendo

Manejaba un camión a alta velocidad por Guaymallén, huyó de la Policía y dio positivo de alcoholemia

Accidente en Ruta 7: un camión volcó en solitario y el conductor resultó herido

Policías reanimaron a una adolescente que casi se ahoga en una pileta de Junín

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata

La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

LO QUE SE LEE AHORA
Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
Tenía un cuchillo

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Las Más Leídas

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Te Puede Interesar

Cristina Fernández de Kirchner.
de urgencia

Internaron a Cristina Fernández por fuertes dolores abdominales y fue operada de apendicitis

Por Sitio Andino Política
Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto
Hecho desafortunado

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto

Por Luis Calizaya
Malargüe debatió Potasio Cancambria y se mostró a favor del proyecto minero
Minera planificada

Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria

Por Sitio Andino Política