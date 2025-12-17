17 de diciembre de 2025
Video: un camión de alto tonelaje chocó en alta montaña y complicó el tránsito en Ruta 60

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, en el Paso Internacional Los Libertadores. Tras el accidente, el conductor quedó atrapado en la cabina.

El conductor del camión fue asistido por personal de emergencia de Chile.

 Por Celeste Funes

Un camión chocó este miércoles por la mañana en el Paso Internacional Los Libertadores, en el lado de Chile. El hecho tuvo lugar alrededor de las 10:30, en el sector trasandino de Los Recillos.

El conductor quedó atrapado en la cabina del camión, según informaron desde Informe de Emergencias Chile (IEC-180). En el lugar trabaja personal de emergencias de dicho país.

La circulación sufrió complicaciones en el camino internacional debido a que el rodado de alto tonelaje quedó cruzado sobre la calzada, como se puede ver en videos compartidos por la Coordinación Argenitna. Momentos más tarde, se informó a este medio que los complejos funcionan de forma habitual.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de diciembre

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este miércoles 17 de diciembre las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

los libertadores paso a chile
El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra abierto este miércoles 17 de diciembre las 24 horas.

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

