Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Un feroz episodio tuvo lugar en Guaymallén , cuando un niño de 7 años fue mordido por un perro y su padre reaccionó efectuando disparos con un arma de fuego contra el animal. El hecho ocurrió alrededor de las 21:35 del martes, en el distrito de Jesús Nazareno .

Según la información oficial, el primer llamado al 911 alertó que un menor estaba sangrando tras haber sido atacado por un can . Minutos después, ingresó otra comunicación en la que se informó que el dueño del perro reconocía que el animal se había escapado y que el progenitor del niño se presentó en el domicilio, empujó a una mujer y realizó dos disparos , para luego retirarse.

Al llegar al lugar, el personal policial entrevistó al propietario del perro , quien confirmó lo ocurrido. En tanto, al dirigirse al domicilio del autor de los disparos, los efectivos constataron que no se encontraba, ya que se había trasladado al Hospital Notti con su hijo lesionado.

Desde el centro asistencial se informó que el menor fue atendido sin riesgo de vida.

El arma utilizada, una calibre .22 corto marca Bawal, fue dejada por el hombre en la casa de un vecino, quien la entregó voluntariamente a la Policía. El perro, de raza rottweiler, se encuentra con vida, pero presenta heridas de bala en el cuello y una pata delantera.

En el caso interviene el Dr. Amadei, de la Oficina Fiscal Guaymallén, quien dispuso el secuestro del arma, la intervención de Policía Científica, un rondín policial y las actuaciones de rigor, además de citar al autor de los disparos.