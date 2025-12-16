16 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El Paseo de Arte Los Corralitos volvió a reunir a emprendedores y artistas en Guaymallén

El tradicional paseo peatonal en Los Corralitos ofreció productos artesanales, música en vivo, danza y exposiciones de artes visuales.

El Paseo del Arte en Los Corralitos.

En vísperas de Navidad, se realizó en Guaymallén la última edición 2025 del Paseo de Arte Los Corralitos. Vecinos y visitantes pudieron recorrer una vez más la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre San Martín y Severo del Castillo, para conocer una amplia oferta de emprendedores y artesanos, con productos de vitrofusión, marroquinería, ropa y calzado artesanal, bijouterie, juguetes de madera y cerámica, entre otros.

Al paseo peatonal se añadieron diversos números artísticos. En la ocasión, se presentó el payaso Chapote, el taller de danza municipal Don Hilario y la música en vivo de Carlos Alcaraz y el Ensamble de Folclore Cuyano perteneciente a la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

Las artes visuales también estuvieron presentes con la exposición del Taller de Vitrofusión a cargo de Constanza Collado.

