El Paseo de Arte Los Corralitos volvió a reunir a emprendedores y artistas en Guaymallén

En vísperas de Navidad, se realizó en Guaymallén la última edición 2025 del Paseo de Arte Los Corralitos. Vecinos y visitantes pudieron recorrer una vez más la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre San Martín y Severo del Castillo, para conocer una amplia oferta de emprendedores y artesanos, con productos de vitrofusión, marroquinería, ropa y calzado artesanal, bijouterie, juguetes de madera y cerámica, entre otros.