El Paseo de Arte Los Corralitos volvió a reunir a emprendedores y artistas en Guaymallén

En vísperas de Navidad, se realizó en Guaymallén la última edición 2025 del Paseo de Arte Los Corralitos. Vecinos y visitantes pudieron recorrer una vez más la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre San Martín y Severo del Castillo, para conocer una amplia oferta de emprendedores y artesanos, con productos de vitrofusión, marroquinería, ropa y calzado artesanal, bijouterie, juguetes de madera y cerámica, entre otros.
Al paseo peatonal se añadieron diversos números artísticos. En la ocasión, se presentó el payaso Chapote, el taller de danza municipal Don Hilario y la música en vivo de Carlos Alcaraz y el Ensamble de Folclore Cuyano perteneciente a la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.