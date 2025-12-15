Guaymallén lanza un workshop de comunicación con referentes del marketing digital mendocino

La Subdirección de Fiscalización del Municipio de Guaymallén anunció la realización del “Workshop en Comunicación de Redes Sociales” , una propuesta especialmente diseñada para brindar herramientas prácticas y actualizadas a comerciantes, emprendedores y profesionales que buscan potenciar su presencia digital.

El encuentro se llevará a cabo desde este lunes 16 de diciembre , de 16.00 a 19.00 horas , en la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc .

El objetivo principal del workshop es mejorar las capacidades comunicacionales de los comercios , con foco en el uso estratégico de las redes sociales para promocionar productos, posicionar la marca y aumentar las ventas . Durante la jornada se compartirán conceptos, dinámicas y recomendaciones útiles para optimizar la comunicación digital en escenarios cada vez más competitivos.

Las anfitrionas del evento serán Laura Rez Masud y Luciana Campignoto , reconocidas referentes de la comunicación en Mendoza. Ambas abordarán temáticas vinculadas a marketing digital , planificación de contenidos , gestión profesional de redes sociales y estrategias de comunicación comercial dirigidas al público emprendedor.

image

Cómo inscribirse en Guaymallén

La participación es gratuita, con inscripción individual obligatoria. Para completar el formulario, los interesados deberán completar el siguiente formulario:

Charlas – WORKSHOP EN COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES

La Sala Tejada Gómez cuenta con una capacidad limitada, por lo que la organización fijó un cupo máximo de 240 participantes, a fin de garantizar una experiencia cómoda y adecuada para todos los asistentes.

La convocatoria apunta a fortalecer el ecosistema comercial local mediante herramientas concretas y aplicables, en un espacio pensado para aprender, compartir y crecer en comunidad.