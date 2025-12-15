15 de diciembre de 2025
Guaymallén consolida sus Escuelas de Oficios como herramienta de inserción laboral

Más de 900 vecinos de Guaymallén se formaron este año en cursos cortos y prácticos, adaptados a las demandas del mercado laboral.

Escuela de Oficios en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Las Escuelas de Oficios del Municipio de Guaymallén finalizan otro año con excelentes resultados, consolidándose como una herramienta clave para la formación y el desarrollo laboral de jóvenes y adultos del departamento.

Más de 900 alumnos capacitados en Guaymallén

Durante 2025 la Escuela de Oficios capacitaron a más de 900 alumnos en rubros como gastronomía, diseño y confección de indumentaria, artes aplicadas, instalaciones (aire acondicionado, alarma, cámara de seguridad, electricidad y automatización), cerámica, dulces y conservas, entre otras.

Los días 3 y 5 de diciembre se realizaron las muestras anuales de las escuelas municipales “Paula Albarracín” y “Patricias Mendocinas”, abriendo las puertas a la comunidad y exponiendo los trabajos realizados por los alumnos en distintos oficios.

A través de cursos cortos y prácticos, la iniciativa busca brindar conocimientos teóricos y prácticos en diversos oficios, adaptándose a las exigencias del mercado laboral actual y fomentando el emprendimiento como alternativa para mejorar la calidad de vida de los vecinos del departamento.

