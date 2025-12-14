Detuvieron una camioneta en Guaymallén y el conductor estaba alcoholizado: cuatriplicó el limite

Un control vial realizado durante la madrugada del domingo en Guaymallén terminó con la detección de una alcoholemia positiva. Personal de Tránsito Municipal detuvo la marcha de una camioneta en Acceso Este e Hilario Cuadro, donde el dosaje superó el límite permitido por la normativa vigente.
Un conductor fue sancionado por manejar alcoholizado en Guaymallén
El suceso tuvo lugar a las 05:26, en la intersección de Acceso Este e Hilario Cuadro. Según el parte oficial, personal de Tránsito Municipal detuvo la marcha de una camioneta en el marco de un operativo preventivo de seguridad vial.
Al realizar el dosaje de alcoholemia, el conductor, identificado como L. D. L., de 41 años, arrojó un resultado positivo de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido.
Ante esta situación, los agentes procedieron a labrar las actuaciones contravencionales correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 67 bis de la Ley 9099.
El Gobierno de Mendoza aumenta las multas de tránsito: estos serán los nuevos valores
Tras la presentación del Presupuesto 2026 por parte del Gobierno de Mendoza, se desprende que las multas de tránsito sufrirán un incremento debido a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que pasará de $420 a $500. Así quedará el nuevo esquema:
Faltas leves (100 UF): $50.000.
Faltas graves (700 UF): $350.000.
Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000.
Concurso (1500 UF): $750.000.
Alcoholemia: hasta 0,99 grs. (3000 a 6000 UF): de $1.500.000 a $3.000.000 / superior a 1gr. (4000 A 11000 UF): de $2.000.000 a $5.500.000.
De esta manera, el ajuste de las Unidades Fijas para 2026 significa una suba del 19%. El incremento para el próximo ejercicio es menor al establecido por el Gobierno en 2025, ya que en ese momento, fue de más del 200%.