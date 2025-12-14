Detuvieron una camioneta en Guaymallén y el conductor estaba alcoholizado: cuatriplicó el limite

Un control vial realizado durante la madrugada del domingo en Guaymallén terminó con la detección de una alcoholemia positiva . Personal de Tránsito Municipal detuvo la marcha de una camioneta en Acceso Este e Hilario Cuadro , donde el dosaje superó el límite permitido por la normativa vigente.

El suceso tuvo lugar a las 05:26 , en la intersección de Acceso Este e Hilario Cuadro. Según el parte oficial , personal de Tránsito Municipal detuvo la marcha de una camioneta en el marco de un operativo preventivo de seguridad vial .

Al realizar el dosaje de alcoholemia , el conductor, identificado como L. D. L. , de 41 años , arrojó un resultado positivo de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre , superando el límite permitido.

Ante esta situación, los agentes procedieron a labrar las actuaciones contravencionales correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 67 bis de la Ley 9099 .

El Gobierno de Mendoza aumenta las multas de tránsito: estos serán los nuevos valores

Tras la presentación del Presupuesto 2026 por parte del Gobierno de Mendoza, se desprende que las multas de tránsito sufrirán un incremento debido a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que pasará de $420 a $500. Así quedará el nuevo esquema:

Faltas leves (100 UF): $50.000 .

(100 UF): . Faltas graves (700 UF): $350.000 .

(700 UF): . Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000 .

(1000 UF): . Concurso (1500 UF): $750.000 .

(1500 UF): . Alcoholemia: hasta 0,99 grs. (3000 a 6000 UF): de $1.500.000 a $3.000.000 / superior a 1gr. (4000 A 11000 UF): de $2.000.000 a $5.500.000.

De esta manera, el ajuste de las Unidades Fijas para 2026 significa una suba del 19%. El incremento para el próximo ejercicio es menor al establecido por el Gobierno en 2025, ya que en ese momento, fue de más del 200%.