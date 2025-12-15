15 de diciembre de 2025
La Navidad se vive en plaza Independencia con dos noches de shows y actividades

Sábado y domingo, desde las 19.30, la Municipalidad de Mendoza ofrecerá música en vivo, gastronomía, arte, Papá Noel y el encendido del pino navideño.

Navidad en la Municipalidad de Mendoza.

La propuesta abrirá el sábado 20 a las 19.30 en el Teatrino de la plaza con una antesala teatral que dará inicio al clima festivo. A las 20, el espacio verde se convertirá en un corredor navideño con un gran patio de comidas, el tradicional Paseo de las Artes y stands dedicados a los regalos de fin de año.

Llegada de Papá Noel

Uno de los momentos más esperados será la llegada de Papá Noel, quien recibirá a las familias y a los más pequeños para escuchar sus deseos, recibir sus cartitas y sacarse fotos, además sucederá el encendido del pino navideño.

En el escenario se destacará la presencia de la soprano Griselda López Zalba, la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, junto a cantantes invitados y los coros municipales, quienes ofrecerán un espectáculo pensado para envolver la plaza en música y tradición navideña.

La magia continuará el domingo 21, también con intervenciones artísticas desde las 19.30 en el Teatrino. A partir de las 20.00 horas, la plaza Independencia retomará el espíritu de la Ciudad Navideña con propuestas que combinan arte, sabores y celebraciones compartidas.

Esa noche se presentará la Sparkling Big Band en un concierto imperdible, y también actuará la Orquesta-Escuela MGSM, perteneciente a la Municipalidad de San Martín y dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono.

Durante ambas jornadas, Papá Noel volverá a encontrarse con el público, mientras que el patio gastronómico y el Paseo de las Artes permanecerán abiertos para ofrecer sabores regionales, diseño local y creatividad artesanal en un entorno ideal para disfrutar en comunidad.

Con esta propuesta, la Ciudad de Mendoza invita a celebrar la llegada de la Navidad en uno de sus espacios más emblemáticos, combinando tradición, arte y espíritu festivo para compartir en familia

