La Navidad se vive en plaza Independencia con dos noches de shows y actividades

La Navidad se palpita en el corazón de la Municipalidad de Mendoza , y este fin de semana la plaza Independencia se transformará en una verdadera Ciudad Navideña. El sábado 20 y domingo 21 , desde las 19.30, vecinos, vecinas y turistas podrán disfrutar de dos jornadas repletas de música , gastronomía , arte y actividades pensadas para toda la familia .

La propuesta abrirá el sábado 20 a las 19.30 en el Teatrino de la plaza con una antesala teatral que dará inicio al clima festivo. A las 20, el espacio verde se convertirá en un corredor navideño con un gran patio de comidas, el tradicional Paseo de las Artes y stands dedicados a los regalos de fin de año.

Uno de los momentos más esperados será la llegada de Papá Noel , quien recibirá a las familias y a los más pequeños para escuchar sus deseos, recibir sus cartitas y sacarse fotos, además sucederá el encendido del pino navideño.

En el escenario se destacará la presencia de la soprano Griselda López Zalba , la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza , junto a cantantes invitados y los coros municipales, quienes ofrecerán un espectáculo pensado para envolver la plaza en música y tradición navideña.

La magia continuará el domingo 21, también con intervenciones artísticas desde las 19.30 en el Teatrino. A partir de las 20.00 horas, la plaza Independencia retomará el espíritu de la Ciudad Navideña con propuestas que combinan arte, sabores y celebraciones compartidas.

Esa noche se presentará la Sparkling Big Band en un concierto imperdible, y también actuará la Orquesta-Escuela MGSM, perteneciente a la Municipalidad de San Martín y dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono.

Durante ambas jornadas, Papá Noel volverá a encontrarse con el público, mientras que el patio gastronómico y el Paseo de las Artes permanecerán abiertos para ofrecer sabores regionales, diseño local y creatividad artesanal en un entorno ideal para disfrutar en comunidad.

Con esta propuesta, la Ciudad de Mendoza invita a celebrar la llegada de la Navidad en uno de sus espacios más emblemáticos, combinando tradición, arte y espíritu festivo para compartir en familia