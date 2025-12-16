Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

El Gobierno de Mendoza lanzó un pedido público de colaboración para localizar a Esteban Alberto Martellano , quien fue visto por última vez en Guaymallén en 2012. Por información clave que permita hallarlo, el Ministerio de Seguridad y Justicia ofrece una recompensa millonaria .

La cartera conducida por Mercedes Rus informó que ofrece una recompensa de hasta 18.750 UF , equivalente a $7.875.000 , para quienes aporten datos certeros que permitan dar con el paradero del hombre que, en la actualidad, tendría 46 años.

Según la información oficial, la desaparición se produjo en fecha cercana al 30 de noviembre de 2012 , cuando Martellano salió de su domicilio ubicado en calle Godoy Cruz de Villanueva. Desde ese momento, su familia no volvió a tener noticias sobre su ubicación.

Desde el Ministerio señalaron que la recompensa será otorgada únicamente en caso de que la información brindada resulte relevante y eficaz para lograr la localización de la persona buscada . Además, el pago estará supeditado a la certificación por parte de la autoridad fiscal y/o judicial interviniente .

Las autoridades recordaron que cualquier información puede resultar clave y que el aporte de datos debe realizarse en;

La Dirección de Investigaciones : líneas 0800-222-7627 o (0261) 385-7138 ;

: líneas o (0261) ; 911 ;

; Unidad fiscal de Homicidios y Violencia Institucional: números (0261) 348-7844, 348-7845, o 348-7846 ;

números (0261) ; Al correo electrónico [email protected]

La medida busca reforzar la investigación y promover la colaboración de la comunidad, con el objetivo de obtener datos que permitan esclarecer el caso y dar una respuesta a los familiares, que continúan sin novedades desde hace más de una década. La búsqueda de Martellano se suma a las de Juan Manuel Martínez Araujo, Darío Codina y Nataniel Guzmán, que desaparecieron en enero del 2023.