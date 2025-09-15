Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza aumentó la recompensa para aquellos ciudadanos que aporten información relevante sobre el paradero de los tres mendocinos desaparecidos en Mendoza . Se trata de Juan Manuel Martínez Araujo , Darío Codina y Nataniel Guzmán .

Los tres hombres desaparecieron en enero del 2023 en Mendoza . Según difundieron las autoridades, la recompensa que ofrecen por dar información de sus paraderos, es de $10.500.000 por cada uno.

Nataniel Guzmán , de 38 años, fue visto por última vez el 27 de enero , cuando subió a un colectivo de la línea 600 en Ciudad . Una cámara de Edemsa registró ese momento , pero desde entonces, todo es incertidumbre. Su celular se activó días después en Canota, Villavicencio, pero luego se apagó definitivamente.

Además, su madre inició distintos reclamos en la puerta del Polo Judicial Penal y en una ocasión, le pidió a los mendocinos que “no olviden el caso”. “ Me cuesta creer que en democracia desaparecen personas o no hay una decisión política para buscarlos", expresó con la voz totalmente quebrada Silvia Saavedra a Sitio Andino en aquel entonces.

Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja, pero los investigadores dudaron de que ese haya sido el detonante de la desaparición.

Al mismo tiempo, allegados a Nataniel Guzmán afirmaron que el hombre se llevó consigo una pistola calibre 9 milímetros de la cual tampoco hay rastros.

Darío Codina: el joven que no volvió del trabajo

Darío Sebastián Codina Bandes tenía 26 años y fue visto por última vez el 17 de enero en Guaymallén. Esa mañana, se dirigía a la feria del usado, donde trabajaba y también vivía. Sus familiares creen que quienes compartían ese espacio laboral podrían saber algo más.

dario codina, paradero.jpg

Horas antes, había estado con amigos en la plaza del barrio Unimev y conversado con una amiga sobre ir a una pileta. Desde ese momento, no hubo más pistas ni novedades relevantes. Su entorno no deja de preguntarse qué ocurrió ese día.

Juan Manuel Martínez Araujo: una desaparición entre causas judiciales

El 3 de enero fue la última vez que alguien vio a Juan Manuel Martínez Araujo, de 29 años. Salió de su casa en Perdriel junto a un amigo con destino a la casa de su novia, pero jamás llegó. El joven había sido imputado en una causa por lesiones graves y había recuperado su libertad semanas antes.

Este dato generó especulaciones, pero la investigación no logró avances contundentes. Desde su desaparición, su entorno vive en incertidumbre y con la angustia de no tener respuestas claras.

A más de dos años de las desapariciones, los tres casos continúan envueltos en interrogantes, Mientras las investigaciones siguen abiertas, las familias de Nataniel, Darío y Juan Manuel mantienen viva la búsqueda y el pedido de justicia, resistiendo al paso del tiempo y a la falta de respuestas.