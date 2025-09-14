Una mujer fue rescatada tras un fuerte vuelco en Guaymallén: qué ocurrió

La mujer, de 34 años, fue rescatada por bomberos tras el vuelco.

Por Celeste Funes







La jornada comenzó con un siniestro vial que derivó en la asistencia médica de dos ocupantes de un automóvil. El hecho sucedió en la Rotonda del Cóndor, cuando un Peugeot 207 protagonizó un vuelco y una mujer quedó atrapada dentro del rodado.

El hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana, en el departamento de Guaymallén, cuando ingresó un aviso a la línea de emergencias sobre un accidente de tránsito en dicho lugar. Según trascendió, dos personas circulaban en un Peugeot 207 cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó. Los involucrados fueron identificados como B. M., de 32 años, quien conducía el vehículo, y L. I., de 34, quien viajaba como acompañante.

Guaymallén: el auto en el que viajaba volcó, quedó atrapada y fue rescatada por bomberos De acuerdo con la información policial, una de las ocupantes quedó atrapada dentro del vehículo y debió ser rescatada por Bomberos Voluntarios que trabajaron en el lugar.

Posteriormente, arribaron médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron a los dos ocupantes por traumatismos derivados del accidente vial. Según confirmaron fuentes oficiales, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo.

En el hecho intervino además el ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N°1, quien ordenó las medidas correspondientes para continuar con la investigación.

