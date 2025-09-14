Arquitectura en Mendoza: el Monumento a José de San Martín que todo turista debe conocer

Por Juan Pablo Strappazzon







En el departamento de General Alvear se encuentra el Monumento al General José de San Martín, un ícono histórico que homenajea al Libertador y se ha convertido en un atractivo turístico imperdible para quienes recorren Mendoza, combinando historia y arquitectura.

El Monumento al General José de San Martín se encuentra en el corazón del departamento de General Alvear, en la intersección de las avenidas Libertador Sur, Libertador Norte, Alvear Oeste y Alvear Este, a 287 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente 3 horas y 20 minutos en auto.

Esta obra arquitectónica se inauguró el 12 de agosto de 1969, en el marco de la celebración del aniversario de creación del departamento. La escultura de bronce representa al Libertador acompañada de un imponente cóndor, símbolo de grandeza y libertad.

Cada año, las autoridades locales eligen este punto para rendir homenaje a San Martín y realizar distintos actos conmemorativos, incluidos los festejos por el aniversario del departamento.

Quienes han visitado el monumento destacan que no solo impresiona por su tamaño y diseño, sino que también transmite un sentido profundo de respeto y admiración hacia una de las figuras más emblemáticas de la historia argentina.