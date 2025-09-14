Parada obligada

Arquitectura en Mendoza: el Monumento a José de San Martín que todo turista debe conocer

José de San Martín y la historia de Mendoza te esperan: un monumento imperdible que atrae por su arquitectura y encanto turístico.

Arquitectura en Mendoza: el Monumento a José de San Martín que todo turista debe conocer

Arquitectura en Mendoza: el Monumento a José de San Martín que todo turista debe conocer

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de General Alvear se encuentra el Monumento al General José de San Martín, un ícono histórico que homenajea al Libertador y se ha convertido en un atractivo turístico imperdible para quienes recorren Mendoza, combinando historia y arquitectura.

Monumento central de General Alvear al General José de San Martín
Monumento central de General Alvear al General José de San Martín

Monumento central de General Alvear al General José de San Martín

Monumento al General José de San Martín, una maravilla arquitectónica

El Monumento al General José de San Martín se encuentra en el corazón del departamento de General Alvear, en la intersección de las avenidas Libertador Sur, Libertador Norte, Alvear Oeste y Alvear Este, a 287 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente 3 horas y 20 minutos en auto.

Lee además
Destino espiritual en Mendoza: el centro religioso que fascina a fieles y viajeros
Una experiencia única

Destino espiritual en Mendoza: el centro religioso que fascina a fieles y viajeros
La historia detrás del Museo Histórico y Natural de Lavalle: más que un recorrido educativo
Turismo interno

La historia detrás del Museo Histórico y Natural de Lavalle: más que un recorrido educativo
Monumento central de General Alvear al General José de San Martín (2)
Monumento al General José de San Martín, un ícono histórico de General Alvear

Monumento al General José de San Martín, un ícono histórico de General Alvear

Esta obra arquitectónica se inauguró el 12 de agosto de 1969, en el marco de la celebración del aniversario de creación del departamento. La escultura de bronce representa al Libertador acompañada de un imponente cóndor, símbolo de grandeza y libertad.

Cómo llegar al Monumento central de General Alvear al General José de San Martín

Embed

Cada año, las autoridades locales eligen este punto para rendir homenaje a San Martín y realizar distintos actos conmemorativos, incluidos los festejos por el aniversario del departamento.

Monumento central de General Alvear al General José de San Martín (3)
El imponente cóndor que acompaña a la escultrua de José de San Martín

El imponente cóndor que acompaña a la escultrua de José de San Martín

Quienes han visitado el monumento destacan que no solo impresiona por su tamaño y diseño, sino que también transmite un sentido profundo de respeto y admiración hacia una de las figuras más emblemáticas de la historia argentina. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

Temas
Seguí leyendo

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Las Más Leídas

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Te Puede Interesar

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Por Soledad Maturano
Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam
Economias Regionales

Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam

Por Marcelo López Álvarez
]El fútbol femenino avanza sin pausa.
BUENA PERFORMANCE

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

Por Martín Sebastián Colucci