Turismo interno

La historia detrás del Museo Histórico y Natural de Lavalle: más que un recorrido educativo

Conocé el Museo Histórico y Natural de Lavalle, un destino imperdible para el turismo en Mendoza que ofrece cultura y un recorrido histórico de la región.

La historia detrás del Museo Histórico y Natural de Lavalle: más que un recorrido educativo

La historia detrás del Museo Histórico y Natural de Lavalle: más que un recorrido educativo

 Por Juan Pablo Strappazzon

Para esta ocasión, te presentamos el Museo Histórico y Natural de Lavalle, un espacio que va más allá de la simple exhibición y ofrece un verdadero viaje en el tiempo. Además, es un lugar ideal para quienes realizan turismo interno en Mendoza.

Museo Histórico y Natural de Lavalle (5)
Museo Histórico y Natural de Lavalle: un espacio de historia y cultura

Museo Histórico y Natural de Lavalle: un espacio de historia y cultura

Museo Histórico y Natural de Lavalle: una experiencia cultural

El Museo Histórico y Natural de Lavalle está ubicado en Calle Montenegro y Ruta 24, en Villa Tulumaya, dentro del departamento de Lavalle. Se encuentra a unos 31,9 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale aproximadamente a 40 minutos en auto.

Lee además
La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
Un lugar único

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
La historia del Puente Colgante de Cacheuta: origen y detalles más allá de lo simbólico
Una joya que fascina

La historia del Puente Colgante de Cacheuta: origen y detalles más allá de lo simbólico
Museo Histórico y Natural de Lavalle (4)
Museo Histórico y Natural de Lavalle: una muestra del material en exhibición

Museo Histórico y Natural de Lavalle: una muestra del material en exhibición

Nació en 1977 gracias al impulso de docentes y alumnos de la Escuela Juan Galo Lavalle, con la intención de rescatar y valorar el patrimonio histórico y cultural del departamento. A lo largo de su trayectoria, ha cambiado de sede en varias ocasiones: comenzó en el Salón Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, luego se trasladó en 1981 al Centro Cívico Municipal, hasta que en el año 2000 se estableció definitivamente en la antigua casona de la familia Montenegro.

Cómo llegar al Museo Histórico y Natural de Lavalle

Embed

Hoy, el museo propone un recorrido integral por seis salas temáticas, donde se exhiben fragmentos, artesanías, utensilios de la cultura huarpe y pertenencias de antiguas familias históricas de Lavalle.

Temas
Seguí leyendo

Paraíso gratuito en Mendoza: un rincón hermoso para descubrir y vivir una experiencia única

Las Más Leídas

La obra que inaguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial.
Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

La policía de Mendoza intervino en un caso de robaruedas. 
prevención del delito

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar.
Normativa

La Legislatura sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar

Por Florencia Martinez del Rio
Ernesto Sanz hizo un análisis post electoral en Aconcagua Radio.
ENTREVISTA

Ernesto Sanz en Aconcagua Radio: "Milei y Kicillof como únicas opciones me genera angustia"

Por Aconcagua Radio
Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Por Pablo Segura