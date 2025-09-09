La historia detrás del Museo Histórico y Natural de Lavalle: más que un recorrido educativo

Para esta ocasión, te presentamos el Museo Histórico y Natural de Lavalle, un espacio que va más allá de la simple exhibición y ofrece un verdadero viaje en el tiempo. Además, es un lugar ideal para quienes realizan turismo interno en Mendoza.
Conocé el Museo Histórico y Natural de Lavalle, un destino imperdible para el turismo en Mendoza que ofrece cultura y un recorrido histórico de la región.
El Museo Histórico y Natural de Lavalle está ubicado en Calle Montenegro y Ruta 24, en Villa Tulumaya, dentro del departamento de Lavalle. Se encuentra a unos 31,9 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale aproximadamente a 40 minutos en auto.
Nació en 1977 gracias al impulso de docentes y alumnos de la Escuela Juan Galo Lavalle, con la intención de rescatar y valorar el patrimonio histórico y cultural del departamento. A lo largo de su trayectoria, ha cambiado de sede en varias ocasiones: comenzó en el Salón Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, luego se trasladó en 1981 al Centro Cívico Municipal, hasta que en el año 2000 se estableció definitivamente en la antigua casona de la familia Montenegro.
Hoy, el museo propone un recorrido integral por seis salas temáticas, donde se exhiben fragmentos, artesanías, utensilios de la cultura huarpe y pertenencias de antiguas familias históricas de Lavalle.
Los visitantes destacan este espacio como un destino imprescindible para conocer y comprender la historia y la identidad cultural de Lavalle. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.