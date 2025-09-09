La historia detrás del Museo Histórico y Natural de Lavalle: más que un recorrido educativo

Para esta ocasión, te presentamos el Museo Histórico y Natural de Lavalle, un espacio que va más allá de la simple exhibición y ofrece un verdadero viaje en el tiempo. Además, es un lugar ideal para quienes realizan turismo interno en Mendoza.

Museo Histórico y Natural de Lavalle (5) Museo Histórico y Natural de Lavalle: un espacio de historia y cultura Lavalle Mendoza Turismo Museo Histórico y Natural de Lavalle: una experiencia cultural El Museo Histórico y Natural de Lavalle está ubicado en Calle Montenegro y Ruta 24, en Villa Tulumaya, dentro del departamento de Lavalle. Se encuentra a unos 31,9 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale aproximadamente a 40 minutos en auto.

Museo Histórico y Natural de Lavalle (4) Museo Histórico y Natural de Lavalle: una muestra del material en exhibición Lavalle Mendoza Turismo Nació en 1977 gracias al impulso de docentes y alumnos de la Escuela Juan Galo Lavalle, con la intención de rescatar y valorar el patrimonio histórico y cultural del departamento. A lo largo de su trayectoria, ha cambiado de sede en varias ocasiones: comenzó en el Salón Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, luego se trasladó en 1981 al Centro Cívico Municipal, hasta que en el año 2000 se estableció definitivamente en la antigua casona de la familia Montenegro.

Cómo llegar al Museo Histórico y Natural de Lavalle Embed Hoy, el museo propone un recorrido integral por seis salas temáticas, donde se exhiben fragmentos, artesanías, utensilios de la cultura huarpe y pertenencias de antiguas familias históricas de Lavalle.

Museo Histórico y Natural de Lavalle (2) Museo Histórico y Natural de Lavalle: objetos y piezas de la cultura huarpe Lavalle Mendoza Turismo Los visitantes destacan este espacio como un destino imprescindible para conocer y comprender la historia y la identidad cultural de Lavalle. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

