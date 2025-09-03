Una joya que fascina

La historia del Puente Colgante de Cacheuta: origen y detalles más allá de lo simbólico

Descubrí el Puente Colgante de Cacheuta en Luján de Cuyo. Conocé su historia, curiosidades y por qué es un imperdible del turismo en Mendoza.

Por Juan Pablo Strappazzon

En Luján de Cuyo se encuentra el imponente Puente Colgante de Cacheuta, un símbolo no solo del departamento, sino también de toda la provincia de Mendoza. En esta nota te contamos su origen, historia y curiosidades que seguramente te sorprenderán.

Puente Colgante de Cacheuta: un símbolo de Mendoza

El Puente Colgante de Cacheuta se encuentra en la localidad de Cacheuta, dentro del departamento de Luján de Cuyo, a unos 41,3 km de la Ciudad de Mendoza, lo que representa casi una hora en auto.

Puente Colgante de Cacheuta: un testimonio del desarrollo y la historia de la región

Este histórico puente, que atraviesa el río Mendoza, fue inaugurado en 1952 y cuenta con una longitud total de 140 metros. Se sitúa paralelo al antiguo puente ferroviario del desaparecido tren trasandino, aunque su construcción se realizó más de cincuenta años después.

Cómo llegar al Puente Colgante de Cacheuta

El puente surgió como una respuesta al crecimiento de Cacheuta en aquella época, conectando la estación de tren con un nuevo barrio de trabajadores al otro lado del río. No solo constituye una obra de ingeniería, sino también un testimonio del desarrollo y la historia de la región.

Puente Colgante de Cacheuta: un atractivo imperdible

Con el paso de los años, ha sido objeto de diversas reparaciones y trabajos de mantenimiento que han permitido conservar su estructura original. Hoy, se ha transformado en uno de los principales atractivos de la zona, gracias a su valor histórico y a las actividades de turismo aventura que se realizan diariamente, consolidándolo como un destino imperdible para quienes visiten Mendoza.

