La historia del Puente Colgante de Cacheuta: origen y detalles más allá de lo simbólico

En Luján de Cuyo se encuentra el imponente Puente Colgante de Cacheuta , un símbolo no solo del departamento, sino también de toda la provincia de Mendoza . En esta nota te contamos su origen, historia y curiosidades que seguramente te sorprenderán.

El Puente Colgante de Cacheuta se encuentra en la localidad de Cacheuta , dentro del departamento de Luján de Cuyo , a unos 41,3 km de la Ciudad de Mendoza , lo que representa casi una hora en auto .

Este histórico puente, que atraviesa el río Mendoza , fue inaugurado en 1952 y cuenta con una longitud total de 140 metros . Se sitúa paralelo al antiguo puente ferroviario del desaparecido tren trasandino , aunque su construcción se realizó más de cincuenta años después.

El puente surgió como una respuesta al crecimiento de Cacheuta en aquella época , conectando la estación de tren con un nuevo barrio de trabajadores al otro lado del río. No solo constituye una obra de ingeniería, sino también un testimonio del desarrollo y la historia de la región .

Puente Colgante de Cacheuta: un atractivo imperdible

Con el paso de los años, ha sido objeto de diversas reparaciones y trabajos de mantenimiento que han permitido conservar su estructura original. Hoy, se ha transformado en uno de los principales atractivos de la zona, gracias a su valor histórico y a las actividades de turismo aventura que se realizan diariamente, consolidándolo como un destino imperdible para quienes visiten Mendoza.

