28 de febrero de 2026
De cerro en cerro: los circuitos más lindos de Mendoza para hacer trekking

Mendoza ofrece paisajes únicos y aventura al aire libre. Descubrí este circuito de cerros para disfrutar del trekking y la naturaleza en su máxima expresión.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Mendoza se destaca por sus paisajes naturales y su amplia oferta de actividades de aventura. En esta nota te proponemos un circuito imperdible de cerros para recorrer, disfrutar del aire libre y vivir el trekking de la mejor manera.

Cerro Arco: el clásico trekking mendocino con vistas increíbles

El Cerro Arco se encuentra en la zona precordillerana de El Challao, dentro del departamento de Las Heras, al noroeste de la Ciudad de Mendoza, a unos 14 a 15 kilómetros del casco urbano. Su altura ronda entre los 1.668 y 1.675 metros sobre el nivel del mar y presenta un desnivel cercano a los 543 metros desde la base hasta la cumbre.

Reconocido como uno de los recorridos más populares para hacer trekking en Mendoza, el Cerro Arco es apto tanto para quienes se inician en la actividad como para senderistas con experiencia. El camino está claramente marcado y no exige conocimientos técnicos, aunque sí un esfuerzo físico moderado debido a algunos tramos de pendiente pronunciada, lo que lo convierte en una salida accesible y desafiante a la vez.

Reserva Natural Divisadero Largo: naturaleza y senderos fáciles

La Reserva Natural Divisadero Largo se ubica a pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Provincial N.º 99, a unos 8 km del centro. Es un espacio natural protegido que se destaca por su valor paisajístico y geológico. Durante el recorrido aparecen quebradas, fallas geológicas, un arroyo que nace de una cascada y una notable diversidad de flora y fauna.

En cuanto al trekking, la reserva ofrece tres circuitos bien señalizados y de dificultad baja, lo que la convierte en una opción ideal para caminatas tranquilas. Es una alternativa muy elegida por familias y grupos escolares, ya que no requiere gran esfuerzo físico.

Una caminata corta con vistas increíbles: así es el Cerro Cocodrilo

El Cerro Cocodrilo se localiza en la zona de Potrerillos, con inicio del sendero a pocos metros de la plaza principal y del Centro Cívico de la localidad. La cercanía con áreas recreativas, campings y espacios verdes lo convierte en una opción accesible y muy elegida para escapadas de día completo.

El trekking es de dificultad baja y está pensado para todo público, con un tiempo estimado de caminata de entre 2 y 3 horas. A lo largo del recorrido se aprecian amplias vistas al Río Mendoza, el Cordón del Plata y el Dique Potrerillos, además de un suelo arcilloso claro y formaciones rocosas que revelan el origen geológico del lugar.

Descubrí el Cerro Campanario: aire puro y paisajes increíbles

El Cerro Campanario se ubica en la zona de La Crucesita, en el departamento de Luján de Cuyo. Es presentado como un auténtico tesoro natural dentro de la provincia de Mendoza. Rodeado de abundante vegetación y un entorno natural privilegiado, este cerro ofrece un acceso simple y atractivo para quienes desean disfrutar de la montaña y el aire libre sin grandes exigencias técnicas.

La caminata hasta la cima se hace por un sendero bien marcado que serpentea por la quebrada entre plantas autóctonas y aves silvestres, con una experiencia de trekking de baja a moderada dificultad ideal para familias y aventureros.

Cerro Victoria, el cerro más accesible para hacer trekking en San Rafael

El Cerro Victoria se ubica en el departamento de San Rafael, en el sur de la provincia, a muy poca distancia del área urbana. Gracias a su fácil acceso y a su entorno natural, es uno de los espacios más frecuentados para actividades recreativas.

El trekking al Cerro Victoria presenta una dificultad baja a moderada y está pensado para personas con una condición física básica. El sendero no es técnico y el ascenso puede realizarse en aproximadamente 1 a 2 horas, dependiendo del ritmo de caminata y del punto de inicio.

En conclusión, Mendoza ofrece una gran variedad de impresionantes cerros que combinan belleza natural, aventura y la posibilidad de hacer trekking por entornos pocos conocidos. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de la provincia, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y dejate sorprender.

