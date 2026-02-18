Por qué Isla de Pascua es uno de los destinos más fascinantes de Chile en el verano 2026

Chile cautiva con paisajes de ensueño y una variada oferta turística. Si pensás en tus vacaciones 2026, no podés dejar de conocer la Isla de Pascua, un destino chileno único que, por su cultura y naturaleza, se consolida entre los favoritos. Mirá todos los detalles.
Isla de Pascua: el secreto mejor guardado de Chile
Conocida como Rapa Nui, la Isla de Pascua es un territorio chileno ubicado en el corazón del océano Pacífico, a más de 3.700 kilómetros de Sudamérica. Desde Mendoza, el viaje requiere obligatoriamente una escala en Santiago, ya que no hay conexiones aéreas directas desde Argentina.
A lo largo del tiempo, la isla se transformó en uno de los destinos más emblemáticos de Chile, destacándose por la armonía entre su entorno natural, su legado histórico y una cultura milenaria que atrae a viajeros de todo el mundo.
Dónde está la Isla de Pascua:
Embed
Sus paisajes están marcados por los misteriosos moáis, los escenarios volcánicos y las playas de aguas transparentes. A esto se suma la fuerte presencia de las tradiciones del pueblo rapanui, que siguen vigentes y constituyen el eje central de su identidad cultural.
Isla de Pascua ofrece una experiencia distinta a cualquier otro destino, donde el viaje se transforma en un encuentro con la historia, la espiritualidad y la naturaleza.