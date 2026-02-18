18 de febrero de 2026
{}
Por qué Isla de Pascua es uno de los destinos más fascinantes de Chile en el verano 2026

Chile sorprende con destinos únicos y experiencias inolvidables. Descubrí por qué la Isla de Pascua es una de las opciones favoritas para tus vacaciones 2026.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Chile cautiva con paisajes de ensueño y una variada oferta turística. Si pensás en tus vacaciones 2026, no podés dejar de conocer la Isla de Pascua, un destino chileno único que, por su cultura y naturaleza, se consolida entre los favoritos. Mirá todos los detalles.

Isla de Pascua: el secreto mejor guardado de Chile

Conocida como Rapa Nui, la Isla de Pascua es un territorio chileno ubicado en el corazón del océano Pacífico, a más de 3.700 kilómetros de Sudamérica. Desde Mendoza, el viaje requiere obligatoriamente una escala en Santiago, ya que no hay conexiones aéreas directas desde Argentina.

Isla de Pascua (3)
Un viaje al fin del mundo: así es Isla de Pascua

A lo largo del tiempo, la isla se transformó en uno de los destinos más emblemáticos de Chile, destacándose por la armonía entre su entorno natural, su legado histórico y una cultura milenaria que atrae a viajeros de todo el mundo.

Dónde está la Isla de Pascua:

Sus paisajes están marcados por los misteriosos moáis, los escenarios volcánicos y las playas de aguas transparentes. A esto se suma la fuerte presencia de las tradiciones del pueblo rapanui, que siguen vigentes y constituyen el eje central de su identidad cultural.

Isla de Pascua (4)
Moáis, cultura y mar infinito: el encanto irresistible de Isla de Pascua

Isla de Pascua ofrece una experiencia distinta a cualquier otro destino, donde el viaje se transforma en un encuentro con la historia, la espiritualidad y la naturaleza. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y dejate sorprender.

