La cascada escondida de San Luis que enamora y es ideal para explorar este verano 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







La provincia de San Luis cautiva con paisajes imponentes y variadas propuestas turísticas. De cara a las vacaciones 2026, este destino sorprende con una cascada escondida, ideal para refrescarse, conectar con la naturaleza y enamorar tanto a locales como a turistas.

El Salto del Tigre, la joya escondida de San Luis entre cerros y senderos serranos El Salto del Tigre es una cascada natural escondida en el corazón de las Sierras de los Comechingones, muy cerca del límite entre San Luis y Córdoba. Con una caída que supera los 20 metros, sorprende por su belleza y su entorno prácticamente intacto.

Salto del Tigre, San Luis La cascada Salto del Tigre, uno de los rincones más bellos de San Luis Foto: Juan Strappazzon Rodeada de cerros, flora y fauna autóctona, esta cascada ofrece un escenario ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del aire puro. Su ubicación poco señalizada la convierte en un rincón perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Cómo llegar al Santo del Tigre Embed Para llegar, es necesario realizar una caminata de trekking de dificultad moderada desde las cercanías de Villa de Merlo, atravesando senderos serranos y vegetación típica de altura que hacen del recorrido una experiencia inolvidable.

Salto del Tigre, San Luis (2) Un tesoro natural en San Luis: el Salto del Tigre y su entorno serrano Foto: Juan Strappazzon En conclusión, el Salto del Tigre se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia distinta y auténtica para disfrutar durante el verano 2026. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y dejate sorprender.

