La cascada escondida de San Luis que enamora y es ideal para explorar este verano 2026

De cara a las vacaciones 2026, San Luis sorprende con una cascada escondida ideal para refrescarse, conectar con la naturaleza y disfrutar paisajes únicos.

La provincia de San Luis cautiva con paisajes imponentes y variadas propuestas turísticas. De cara a las vacaciones 2026, este destino sorprende con una cascada escondida, ideal para refrescarse, conectar con la naturaleza y enamorar tanto a locales como a turistas.

El Salto del Tigre, la joya escondida de San Luis entre cerros y senderos serranos

El Salto del Tigre es una cascada natural escondida en el corazón de las Sierras de los Comechingones, muy cerca del límite entre San Luis y Córdoba. Con una caída que supera los 20 metros, sorprende por su belleza y su entorno prácticamente intacto.

Salto del Tigre, San Luis
Rodeada de cerros, flora y fauna autóctona, esta cascada ofrece un escenario ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del aire puro. Su ubicación poco señalizada la convierte en un rincón perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Cómo llegar al Santo del Tigre

Para llegar, es necesario realizar una caminata de trekking de dificultad moderada desde las cercanías de Villa de Merlo, atravesando senderos serranos y vegetación típica de altura que hacen del recorrido una experiencia inolvidable.

Salto del Tigre, San Luis (2)
En conclusión, el Salto del Tigre se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia distinta y auténtica para disfrutar durante el verano 2026. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y dejate sorprender.

