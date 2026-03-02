Confesó que mató en Guaymallén por una infidelidad y lo condenaron

El homicidio de Torres ocurrió en Los Corralitos, Guaymallén.

La justicia de nuestra provincia condenó hoy a 10 años y 8 meses de cárcel a un hombre que accedió a un juicio abreviado para confesar que mató a balazos a Hernán Antonio Torres (34) en Guaymallén , durante una discusión por una supuesta infidelidad.

Quien recibió la pena fue Lucas Andrés Rivero (30), quien estaba por ser sometido a un juicio por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que arriesgaba una condena de hasta 33 años de cárcel.

Entonces, al estar acorralado por las pruebas, decidió confesar y recibir una pena menor, cercana al mínimo posible.

El homicidio de Torres ocurrió en la noche del 2 de febrero del 2023 en calle Milagros al 3.700 de Los Corralitos, Guaymallén, cuando Rivero increpó a Torres en la vía pública y tras decirle, según testigos, “que me tenés miedo, puto”, le disparó dos veces, impactando uno de los tiros en la cabeza de la víctima.

Esta pelea había iniciado días atrás, tras una supuesta infidelidad por parte de la víctima hacia el ahora condenado.

Distintos testigos aseguraron que el hombre asesinado increpaba constantemente a Rivero por haberlo engañado con su pareja, algo que, en realidad, nunca quedó acreditado fehacientemente en el expediente.

En ese sentido, en la causa existían mensajes de Whatsapp que se enviaron víctima y victimario, donde Rivero amenazaba a Torres con matarlo por lo mencionado.

Sabiendo que había pruebas en su contra, Rivero estuvo prófugo más de cuatro meses tras el homicidio y fue detenido recién en junio del 2023.

Lo cierto es que testigos (y varias pruebas), confirmaron que Rivero fue quien disparó contra Torres y por eso, el acusado decidió confesar.