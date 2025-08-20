Creen que mató en Guaymallén por una infidelidad y ahora irá a juicio por jurado

Torres fue atacado a tiros en la puerta de su casa de Guaymallén.

La justicia confirmó hoy la elevación a juicio por jurado de la causa que investiga a Lucas Andrés Rivero (30) como presunto autor del homicidio de Hernán Antonio Torres (34) en Guaymallén , crimen que se habría desatado cuando Rivero intentó vengar una infidelidad de su pareja con la víctima.

Tras una audiencia en el Polo Judicial Penal, la defensa de Rivero agotó todas las instancias y hoy se realizó la audiencia preliminar, para confirmar la realización del juicio contra el imputado.

Rivero deberá responder como autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que arriesga una condena a varios años de cárcel.

El homicidio por el será juzgado Rivero ocurrió el 2 de febrero del 2023 en una casa de calle Milagros, en Los Corralitos, Guaymallén.

Ese día un hombre fue atacado a tiros en la puerta de su casa y recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte horas después. Esa víctima fue Torres, quien era padre de un niño.

La investigación realizada por la fiscal Andrea Lazo estableció que quien lo había asesinado era Rivero, en el marco de una pelea entre ambos por una supuesta infidelidad hacia el ahora detenido.

Es que Rivero, ofuscado porque su mujer lo había engañado con otro hombre, quiso vengarse con ese individuo.

En ese sentido, en la causa existen mensajes de Whatsapp que se enviaron víctima y victimario, donde Rivero amenazaba a Torres con matarlo por lo ocurrido. Esas pruebas complican directamente al imputado.

Sabiendo que había pruebas en su contra, Rivero estuvo prófugo más de cuatro meses tras el homicidio y fue detenido recién en junio del 2023. Desde ese entonces permanece preso y ahora arriesgará una condena a varios años de cárcel.