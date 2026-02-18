18 de febrero de 2026
Sitio Andino
Accidente vial

Tras caer a un canal en Guaymallén, un joven quedó atrapado en su vehículo: qué ocurrió

Dos camionetas colisionaron en Rodeo de la Cruz y una de ellas cayó a un canal. El siniestro obligó a desplegar un operativo con efectivos policiales y bomberos.

Choque entre camionetas en calles Buenos Vecinos e Infanta Isabel, en Guaymallén, dejó a un joven con lesiones graves.

Foto: Captura Google Maps.
Por Sitio Andino Policiales

Un choque entre dos camionetas Toyota Hilux en Guaymallén terminó con un joven atrapado y con traumatismo encéfalo craneano grave. El impacto hizo que uno de los rodados terminara dentro de un canal, por lo que debió intervenir Bomberos y personal de la Policía de Mendoza.

Impactante accidente en Guaymallén terminó con una Hilux dentro de un canal

Según informaron fuentes policiales, el accidente vial se registró alrededor de las 18.50, cuando una camioneta Toyota Hilux bordó circulaba de oeste a este por calle Infanta Isabel y fue impactada por otra Toyota Hilux blanca, que transitaba de sur a norte por calle Buenos Vecinos. Producto del violento choque, el rodado bordó cayó a un canal de riego, dejando a su conductor atrapado en el interior.

El conductor del vehículo que terminó en el canal fue identificado como M.O.J., de 19 años, quien sufrió traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos múltiples. El joven debió ser rescatado por Bomberos y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado.

En tanto, el acompañante del mismo vehículo, G.A.A., también de 19 años, fue diagnosticado con politraumatismo leve en las piernas por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Por su parte, el conductor de la camioneta blanca, M.F.A., de 39 años, resultó ileso.

El dosaje de alcohol en sangre realizado al conductor de la Hilux blanca arrojó 0,0 gramos por litro, según confirmaron fuentes oficiales. En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, mientras que la Oficina Fiscal de jurisdicción intervino para determinar las circunstancias del siniestro y establecer responsabilidades.

