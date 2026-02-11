Una camioneta volcó en Guaymallén y 4 personas fueron hospitalizadas

Accidente en Guaymallén: hay seis ocupantes afectados y traslados hospitalarios. Foto: Ministerio de Seguridad.

Por Celeste Funes







Un vuelco en Guaymallén dejó múltiples heridos este miércoles por la mañana, luego de que una camioneta perdiera el control y cayera a un barranco. El hecho ocurrió en calle La Tabanera y Ferrari, donde personal policial y del SEC asistió a los ocupantes y dispuso los traslados hospitalarios.

Accidente vial en Guaymallén: una camioneta con 6 ocupantes cayó a un barranco Según la información oficial, el siniestro se habría originado, a las 7.30, por un desperfecto mecánico en la dirección, lo que provocó la pérdida de dominio del rodado.

El conductor, identificado como V.E.M, resultó sin lesiones y el dosaje de alcohol arrojó 0,0 gramos por litro de sangre. Sin embargo, varios de los acompañantes sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

vuelco en guaymallén 1 El siniestro dejó varios heridos con politraumatismos y demandó un operativo de asistencia del SEC y la Policía en la zona de La Tabanera. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. Cómo se encuentran los ocupantes Entre los ocupantes, S.D.M y D.A.C presentaron politraumatismos leves y fueron trasladados al Hospital del Carmen. En tanto, C.S sufrió una luxación en el hombro derecho y fue derivado al Hospital Lagomaggiore, al igual que N.C.C, cuyo diagnóstico quedó a confirmar. Además, una mujer de 17 años no presentó lesiones y no requirió traslado, mientras que una adolescente de 14 años manifestó dolor lumbar, aunque tampoco fue derivada a un centro asistencial.

En el lugar trabajó personal policial de la Delegación Vial Gran Mendoza y equipos del SEC, quienes realizaron las tareas de asistencia a las víctimas y control de la escena del siniestro vial. La investigación del hecho quedó a cargo de las autoridades competentes, que buscarán determinar las circunstancias del accidente y confirmar las causas del desperfecto mecánico.