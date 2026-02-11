11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Otras dos menores

Una camioneta volcó en Guaymallén y 4 personas fueron hospitalizadas

El siniestro ocurrió en La Tabanera y Ferrari por una presunta falla mecánica. El vehículo circulaba con seis ocupantes. Se realizó el test de alcoholemia.

Accidente en Guaymallén: hay seis ocupantes afectados y traslados hospitalarios.

  • Accidente en Guaymallén: hay seis ocupantes afectados y traslados hospitalarios.

    • Foto: Ministerio de Seguridad.
     Por Celeste Funes

    Un vuelco en Guaymallén dejó múltiples heridos este miércoles por la mañana, luego de que una camioneta perdiera el control y cayera a un barranco. El hecho ocurrió en calle La Tabanera y Ferrari, donde personal policial y del SEC asistió a los ocupantes y dispuso los traslados hospitalarios.

    Accidente vial en Guaymallén: una camioneta con 6 ocupantes cayó a un barranco

    Según la información oficial, el siniestro se habría originado, a las 7.30, por un desperfecto mecánico en la dirección, lo que provocó la pérdida de dominio del rodado.

    Lee además
    El hecho ocurrió el 8 de febrero, alrededor de las 16, en la intersección de calles Milagros e Infanta Isabel, Guaymallén.
    La víctima está grave

    Violento intento de robo en medio de una compra: imputaron a los detenidos que balearon a un hombre
    Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este. Foto: Cristian Lozano.
    Tránsito

    Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este

    El conductor, identificado como V.E.M, resultó sin lesiones y el dosaje de alcohol arrojó 0,0 gramos por litro de sangre. Sin embargo, varios de los acompañantes sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

    vuelco en guaymallén 1
    El siniestro dejó varios heridos con politraumatismos y demandó un operativo de asistencia del SEC y la Policía en la zona de La Tabanera.

    El siniestro dejó varios heridos con politraumatismos y demandó un operativo de asistencia del SEC y la Policía en la zona de La Tabanera.

    Cómo se encuentran los ocupantes

    Entre los ocupantes, S.D.M y D.A.C presentaron politraumatismos leves y fueron trasladados al Hospital del Carmen. En tanto, C.S sufrió una luxación en el hombro derecho y fue derivado al Hospital Lagomaggiore, al igual que N.C.C, cuyo diagnóstico quedó a confirmar. Además, una mujer de 17 años no presentó lesiones y no requirió traslado, mientras que una adolescente de 14 años manifestó dolor lumbar, aunque tampoco fue derivada a un centro asistencial.

    En el lugar trabajó personal policial de la Delegación Vial Gran Mendoza y equipos del SEC, quienes realizaron las tareas de asistencia a las víctimas y control de la escena del siniestro vial. La investigación del hecho quedó a cargo de las autoridades competentes, que buscarán determinar las circunstancias del accidente y confirmar las causas del desperfecto mecánico.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

    Atención conductores: desde este lunes cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

    Conducía por Guaymallén con casi cuatro veces el límite permitido y chocó a un auto: qué sucedió

    Fuerte ofensiva contra el narcotráfico en tres departamentos de Mendoza

    De fincas abandonadas a espacios públicos: Guaymallén impulsa una guardería de olivos centenario

    Desembarco histórico en el Grupo Lorenzo: una destacada marca de autos chinos llega a Mendoza

    Corte total de tránsito por obras en el Notti: qué calles están afectadas y hasta dónde

    El Móvil de Salud continúa acercando servicios a los vecinos de Guaymallén

    LO QUE SE LEE AHORA
    Imagen ilustrativa. 
    de no creer

    Ataque insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle

    Las Más Leídas

    Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
    Efemérides santoral

    Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

    Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
    Joya oculta

    Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

    Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
    El primer eclipse del 2026

    Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

    Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026
    A tener en cuenta

    Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

    Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente
    Cifras

    Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente