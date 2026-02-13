Llaman a audiencia pública por la tercera trocha que construirán en el Acceso Este.

El Gobierno de Mendoza convocó a una audiencia pública para validar la obra en el Acceso Este , lo que incluye incorporar una tercera trocha y nuevos cruces vehiculares en sectores de Guaymallén . La cita para analizar el impacto ambiental de los trabajos en ese tramos de la Ruta Nacional 7 será el 18 de marzo, a las 10.

Iniciados los procesos licitatorios para avanzar en la intervención de 11,6 kilómetros, una de las más importantes de las últimas décadas, ya que se trata de un corredor por el que transitan unos 120.000 vehículos diarios, la Provincia publicó en el Boletín Oficial la resolución 27, a través de la que llama a la ciudadanía potencialmente afectada a manifestar sus postura.

Tránsito Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este

entrevista en Andino Streaming Marcos Calvente y la obra del Acceso Este: "Es la más importante de los últimos 50 años y la más necesaria"

"Convóquese a audiencia pública del proyecto denominado “Proyecto Vial de Tercera Trocha y Cruces Acceso Este, Guaymallén, Mendoza” propuesto por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial".

Los trabajos se desarrollarán sobre la traza actual de la Ruta Nacional 7 , desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González . Entre los puntos más destacados se encuentra el alteo del acceso para permitir el paso a nivel inferior en calles con mucha circulación, como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Houssay-Rosario , "una solución técnica pensada para eliminar las interrupciones en el flujo vehicular y mejorar la seguridad vial", señaló el Gobierno.

Acceso Este, calle Houssay Guaymallén Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo participar de la audiencia pública

La Subsecretaría de Ambiente formalizó el llamado a través de la Resolución Nº 027/2026-SSA. El encuentro será el próximo 18 de marzo, a las 10, mediante la plataforma Zoom, permitiendo que tanto vecinos como organizaciones civiles expresen sus posturas sobre los aspectos técnicos y ambientales del proyecto.

Los interesados en participar o presentar intervenciones escritas y peritos deben inscribirse previamente en el formulario disponible en la web oficial del organismo, tras lo cual recibirán el enlace de acceso por correo electrónico. La documentación completa, que incluye la manifestación general de impacto ambiental y los dictámenes sectoriales, ya se encuentra disponible para consulta online, informó el Gobierno.

Asimismo, quienes representen a organismos gubernamentales o civiles deberán acreditar su personería enviando la documentación a la casilla [email protected].

pedido_305204_12022026

La obra en el Acceso Este

En el tramo que va desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González, en Guaymallén, se realizarán diversos trabajos, algunos de mucha complejidad, como la construcción de una tercera trocha por sentido entre Arturo González y La Purísima, el alteo de la traza en seis metros y la colocación de tres nuevos puentes.

También se ampliará el puente Arenales-Rondeau, con una trocha adicional por mano, y los ubicados sobre canal Pescara y carril Ponce, además de repavimentación, recontrucción de la iluminación, nueva señalética, pavimentación de banquinas y renovación de los sistemas de contención.

Asimismo, se realizará obras complementarias: rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales entre Sarmiento y Tirasso para evitar anegamientos y acumulación de agua, y ampliación de zonas verdes con incorporación de paseos peatonales y ciclovías, con financiamiento a cargo de la Municipalidad.

En tanto, en el tramo desde calle González a Lamadrid, en Maipú, se realizarán distintos trabajos como reencarpetado con reconstrucción de base, pavimentación de banquinas, renovación de sistemas de contención, nueva señalización horizontal y vertical.