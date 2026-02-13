El oficialismo acelera la reforma laboral: Villarruel giró el proyecto y buscan dictamen la próxima semana

La vicepresidenta Victoria Villarruel remitió hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral sancionado el miércoles último por el Senado . Así lo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

El p royecto fue enviado por Villarruel al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem . El bloque de La Libertad Avanza necesita tener el proyecto para convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 28 de febrero.

Entrevista Pamela Verasay y el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Tiene que haber un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias"

FLEXIBILIZACIÓN LABORAL Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos

La demora en el giro del proyecto respondió que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios. Por el contrario, Diputados ya giró al Senado los proyectos aprobados el jueves de Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Además, e l Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el decreto que contempla la determinación será firmado en la noche de este viernes y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes.

“La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvo una importante ante este medio. El decreto intentará atenuar las demandas del sector universitario, cuyas autoridades reclaman una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

La decisión del Ejecutivo tuvo lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad en la implementación de la ley de Financiamiento Universitario votada en 2024.

Ocurrió que, luego de la sanción de ambas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la ley, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.