13 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Congreso de la Nación

El oficialismo acelera la reforma laboral: Villarruel giró el proyecto y buscan dictamen la próxima semana

El proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado fue remitido a la Cámara de Diputados por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el oficialismo buscará dictaminarlo la próxima semana para tratarlo antes del cierre de las sesiones extraordinarias, que el Gobierno prevé extender hasta el 28 de febrero.

El oficialismo acelera la reforma laboral: Villarruel giró el proyecto y buscan dictamen la próxima semana

El oficialismo acelera la reforma laboral: Villarruel giró el proyecto y buscan dictamen la próxima semana

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

El proyecto fue enviado por Villarruel al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El bloque de La Libertad Avanza necesita tener el proyecto para convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 28 de febrero.

Lee además
Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos
Pamela Fernanda Verasay y el nuevo Régimen Penal Juvenil: Tiene que haber un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias
Entrevista

Pamela Verasay y el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Tiene que haber un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias"

La demora en el giro del proyecto respondió que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios. Por el contrario, Diputados ya giró al Senado los proyectos aprobados el jueves de Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Además, el Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el decreto que contempla la determinación será firmado en la noche de este viernes y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes.

La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvo una importante ante este medio. El decreto intentará atenuar las demandas del sector universitario, cuyas autoridades reclaman una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

La decisión del Ejecutivo tuvo lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad en la implementación de la ley de Financiamiento Universitario votada en 2024.

Ocurrió que, luego de la sanción de ambas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la ley, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.

Temas
Seguí leyendo

Millonaria indemnización en Mendoza tras un fallo laboral contra Manaos

Reforma laboral: el espejo brasileño y los límites del cambio sin estabilidad macroeconómica

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos

Javier Milei celebró la aprobación de la reforma laboral con un contudente mensaje: qué dijo

Reforma laboral: cómo votaron los tres senadores nacionales por Mendoza

Con cambios a último momento, la Cámara de Senadores le dio media sanción a la reforma laboral

Reforma laboral: los bancos ganan la pulseada y los sueldos no podrán cobrarse en billeteras virtuales

Mariana Juri en el debate por la reforma laboral: "Para los mendocinos no es una ley más"

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza avanza con Malargüe Distrito Minero Occidental III: especialistas estudiarán los proyectos. Imagen ilustrativa. 
Minería

El Gobierno de Mendoza avanza con Malargüe Distrito Minero Occidental III: será analizado por especialistas

Las Más Leídas

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza video
Media sanción

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza
Fechas especiales

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza