12 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Congreso

Reforma laboral: cómo votaron los tres senadores nacionales por Mendoza

Mariana Juri, Anabel Fernández Sagasti y Rodolfo Suarez emitieron su postura en la Cámara de Senadores. Qué decisión tomaron.

Reforma laboral: cómo votaron los tres senadores nacionales por Mendoza

Reforma laboral: cómo votaron los tres senadores nacionales por Mendoza

 Por Sofía Pons

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Modernización Laboral, popularmente conocido como "reforma laboral". Mariana Juri, Anabel Fernández Sagasti y Rodolfo Suarez representaron a Mendoza y emitieron su voto.

Antes de la votación, las legisladoras formaron parte del listado de oradores, mientras que el exgobernador no disertó en el Congreso. Por su parte, Juri (UCR) manifestó su apoyo a la legislación propuesta por el Ejecutivo nacional, mientras que Fernández Sagasti (UxP) rechazó la iniciativa.

Lee además
Con cambios a último momento, la Cámara de Senadores le dio media sanción a la reforma laboral
Congreso

Con cambios a último momento, la Cámara de Senadores le dio media sanción a la reforma laboral
Reforma laboral: los bancos ganan la pulseada y los sueldos no podrán cobrarse en billeteras virtuales
QUÉ ARGUMENTARON LAS ENTIDADES

Reforma laboral: los bancos ganan la pulseada y los sueldos no podrán cobrarse en billeteras virtuales
WhatsApp Image 2026-02-12 at 01.30.49 (1)

Qué dijeron las senadoras por Mendoza

“Cada vez que venimos al recinto a plantear soluciones para los argentinos, con senadores que tienen la voluntad de ayudar a quienes la están pasando mal, escuchamos acusaciones que no son ciertas”, expresó Juri al comienzo de su disertación.

La legisladora contó que dialogó con empresarios y trabajadores de Mendoza para conocer su realidad y atender a sus necesidades. "Muchos me preguntan si esta ley va a revertir el empleo en la Argentina. Nunca he creído que una sola ley cambie esa realidad. Creo que sí es una gran herramienta para poder generar más empleo", indicó.

Mariana Juri Rodolfo Suarez Mendoza Senado de la Nación
Rodolfo Suarez estuvo presente en la sesión pero no tomó la palabra.

Rodolfo Suarez estuvo presente en la sesión pero no tomó la palabra.

"Creo que estamos frente a una gran oportunidad en la Argentina, que es dar una herramienta para que se genere más empleo" - Mariana Juri.

De acuerdo a Juri, "para los mendocinos no es una ley más". "Es muy importante para que todos esos empresarios de distintos rubros, afortunadamente tenemos una economía diversificada que nos permite que se genere empleo privado. Esta ley da previsibilidad y seguridad jurídica", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2021626833524211995&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Fernández Sagasti manifestó su postura en contra de la reforma laboral e indicó que se trata de una "estafa semántica", dado que no es moderna como su nombre indica. "El mundo está yendo a jornadas laborales reducidas y nosotros planteamos el banco de horas", expresó.

Además, hizo referencia a los empleos relacionados al mundo digital. "Hablan de modernización y derogan la Ley de Teletrabajo. Algunos legisladores que están acá votaron a favor de esa ley. Hablan de modernización cuando lo que están haciendo es esclavitud digital porque todo lo que hace esta ley es tratar de igualar a los trabajadores formales a los precarizados de las plataformas", indicó y ejemplificó con la situación de los repartidores y taxistas que trabajan mediante aplicaciones.

A su vez, amplió: "Esta ley no discute lo que se está hablando en el mundo, como la renta universal, las semanas laborales de cuatro días o el derecho a la desconexión. Va en contra de todo lo que está haciendo el mundo moderno".

Embed - SENADORA ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 11-02-26

Temas
Seguí leyendo

Mariana Juri en el debate por la reforma laboral: "Para los mendocinos no es una ley más"

Paro en la Salud y concentración gremial este miércoles en la Legislatura

Reforma laboral: con 28 cambios acordados, el oficialismo busca aprobarla este miércoles en el Senado

Bullrich anunció el "acuerdo" con bloques aliados para tratar mañana la reforma laboral

Reforma laboral: el Gobierno revisa Ganancias para sumar el apoyo de las provincias

Reforma laboral y baja de imputabilidad: el Congreso define las comisiones para iniciar el debate

La industria pide reformas urgentes para sostener la actividad en un escenario de apertura global

El Gobierno busca sancionar la reforma laboral en el Senado en medio de tensiones políticas y protestas

LO QUE SE LEE AHORA
Alfredo Cornejo presentó una denuncia judicial por la difusión de un video manipulado y fake news en redes sociales
Aclaración

Alfredo Cornejo presentó una denuncia judicial por la difusión en redes sociales de un video con información falsa

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil: qué áreas buscan cubrir
Serán 20 vacantes

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil de Mendoza: qué áreas buscan cubrir

Imagen ilustrativa. 
de no creer

Ataque insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle