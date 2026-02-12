Reforma laboral: cómo votaron los tres senadores nacionales por Mendoza

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Modernización Laboral , popularmente conocido como " reforma laboral ". Mariana Juri, Anabel Fernández Sagasti y Rodolfo Suarez representaron a Mendoza y emitieron su voto.

Antes de la votación, las legisladoras formaron parte del listado de oradores, mientras que el exgobernador no disertó en el Congreso. Por su parte, Juri ( UCR ) manifestó su apoyo a la legislación propuesta por el Ejecutivo nacional, mientras que Fernández Sagasti (UxP) rechazó la iniciativa.

Los senadores radicales aprobaron el proyecto de ley en general, mientras que la legisladora de la oposición le dijo "no" a la reforma laboral. El proyecto avanzará a la Cámara de Diputados gracias a 42 votos positivos y 30 negativos, sin abstenciones .

“Cada vez que venimos al recinto a plantear soluciones para los argentinos, con senadores que tienen la voluntad de ayudar a quienes la están pasando mal, escuchamos acusaciones que no son ciertas”, expresó Juri al comienzo de su disertación .

La legisladora contó que dialogó con empresarios y trabajadores de Mendoza para conocer su realidad y atender a sus necesidades. "Muchos me preguntan si esta ley va a revertir el empleo en la Argentina. Nunca he creído que una sola ley cambie esa realidad. Creo que sí es una gran herramienta para poder generar más empleo", indicó.

Rodolfo Suarez estuvo presente en la sesión pero no tomó la palabra.

"Creo que estamos frente a una gran oportunidad en la Argentina, que es dar una herramienta para que se genere más empleo" - Mariana Juri.

De acuerdo a Juri, "para los mendocinos no es una ley más". "Es muy importante para que todos esos empresarios de distintos rubros, afortunadamente tenemos una economía diversificada que nos permite que se genere empleo privado. Esta ley da previsibilidad y seguridad jurídica", expresó.

Por su parte, Fernández Sagasti manifestó su postura en contra de la reforma laboral e indicó que se trata de una "estafa semántica", dado que no es moderna como su nombre indica. "El mundo está yendo a jornadas laborales reducidas y nosotros planteamos el banco de horas", expresó.

Además, hizo referencia a los empleos relacionados al mundo digital. "Hablan de modernización y derogan la Ley de Teletrabajo. Algunos legisladores que están acá votaron a favor de esa ley. Hablan de modernización cuando lo que están haciendo es esclavitud digital porque todo lo que hace esta ley es tratar de igualar a los trabajadores formales a los precarizados de las plataformas", indicó y ejemplificó con la situación de los repartidores y taxistas que trabajan mediante aplicaciones.

A su vez, amplió: "Esta ley no discute lo que se está hablando en el mundo, como la renta universal, las semanas laborales de cuatro días o el derecho a la desconexión. Va en contra de todo lo que está haciendo el mundo moderno".