Mariana Juri en el debate por la reforma laboral: "Para los mendocinos no es una ley más".

La senadora mendocina Mariana Juri tomó la palabra durante el debate por el proyecto de reforma laboral en el Congreso de la Nación en la sesión extraordinaria de este miércoles. La legisladora defendió la iniciativa y destacó: "Recoge muchas cosas que en Mendoza venimos haciendo".

El Senado inició esta mañana la discusión en el recinto de la propuesta impulsada por el Gobierno nacional que apunta a modificar el esquema de relaciones laborales en el país, tras semanas de negociaciones entre el oficialismo, los gobernadores y los sindicatos. Una de las senadoras que ya expuso fue Juri, quien hizo hincapié en las mejoras en el empleo que generará esta ley si es aprobada

La senadora mendocina tomó la palabra y comenzó señalando a la oposición: “Cada vez que venimos al recinto a plantear soluciones para los argentinos, con senadores que tienen la voluntad de ayudar a quienes la están pasando mal, escuchamos acusaciones que no son ciertas”.

Juri remarcó que el texto del proyecto surgió del diálogo con distintos sectores. Según explicó, se construyó tras escuchar “a empleadores y trabajadores mendocinos y de cada lugar de la Argentina ”, lo que permitió dar forma a una norma que busca atender las demandas del mercado laboral actual.

La legisladora reconoció que la norma requerirá ser complementada en el futuro con otras leyes y aseguró que aportará “previsibilidad” y contribuirá a "reducir la litigiosidad laboral". Asimismo, indicó que el texto incorpora disposiciones vinculadas a “las nuevas formas de trabajo y a la flexibilidad productiva”.

Mariana Juri ubicó a Mendoza como "faro"

La senadora también definió la iniciativa como “una gran herramienta para poder generar más empleo” y destacó: “En Mendoza se vive del empleo privado. Quienes hemos tenido la posibilidad de gobernar o de acompañar a quienes gobernaron como Rodolfo Suarez e impulsar el empleo privado sabemos que para los mendocinos no es una ley más”.

Juri mencionó programas implementados durante la pandemia en la provincia como Enlace y Enlazados, que combinaron incentivos estatales con contratación privada, que luego se sostuvieron, a los que definió como "un modelo exitoso".

Finalmente, habló del alcance de la iniciativa: “Es una ley muy buena para los próximos años en la Argentina y recoge muchas cosas que en Mendoza venimos haciendo, espero que sea un faro”.

Debate por la reforma laboral

La Libertad Avanza llegó al recinto con la expectativa de reunir los votos necesarios para sancionar la ley. El oficialismo cuenta con 20 senadores propios y suma el respaldo de los 10 legisladores de la UCR, tres del PRO, uno del Frente Cívico, dos del Frente de la Concordia, uno de Despierta Chubut, uno de Primero los Salteños, uno de Independencia, uno de Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, lo que totaliza 41 voluntades. Aún no hay certeza sobre la posición de los representantes de Santa Cruz ni de la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

La senadora Patricia Bullrich destacó que el dictamen incorporó 28 modificaciones consensuadas y que el acuerdo se construyó “con horas de trabajo de los 44 senadores” que participaron de las negociaciones, en referencia a los bloques que respaldan la iniciativa.

En una frase que sintetizó el espíritu de la negociación, sostuvo que “el tango se baila de a dos” y remarcó que una ley “no es la imposición de una parte sobre la otra, sino la construcción de un acuerdo”.