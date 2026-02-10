Reforma laboral: el Gobierno revisa Ganancias para sumar el apoyo de las provincias

El Gobierno reúne a la mesa política antes del debate de la reforma laboral de Milei.

En medio de la pulseada por aprobar la reforma laboral que el Poder Ejecutivo quiere impulsar como uno de sus logros legislativos de 2026, el artículo sobre el impuesto a las Ganancias se convirtió en uno de los principales nudos políticos que podrían definir el destino de la ley. Ante la firme resistencia de gobernadores por el impacto fiscal de esa modificación, el oficialismo analiza ceder en ese punto clave para asegurar la sanción del proyecto en el Congreso. Con este escenario, el Gobierno reúne a la mesa política antes del debate.

El encuentro está previsto para este martes a las 11 en Casa Rosada y será encabezado por Karina Milei , un día antes de que se inicie en el Senado el debate del proyecto de reforma laboral y también de cara al del régimen penal juvenil .

Asistirán también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; el titular de Diputados, Martín Menem ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Programado para ser debatido en sesiones extraordinarias del Senado a partir del 11 de febrero, el paquete de modernización laboral –que busca flexibilizar reglas, reducir costos para empleadores y atraer inversiones– enfrenta ahora un foco de tensión ajeno al corazón del empleo: cómo cambiar el Impuesto a las Ganancias sobre sociedades sin erosionar los ingresos provinciales.

El cambio de Ganancias que desató la disputa

El proyecto original incluía una rebaja de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias a nivel empresarial —pasando del 35% al 31, % para las grandes compañías y del 3 % al 27% para firmas más pequeñas— como parte de los incentivos para dinamizar el mercado laboral y la inversión productiva.

Esa reducción, sin embargo, fue recibida con preocupación por mandatarios provinciales de diversas jurisdicciones, quienes alertaron que la medida significaría una pérdida de recursos coparticipables esenciales para las arcas regionales y podría dejar a sus gobiernos con menos margen fiscal para sostener servicios básicos.

La presión de los gobernadores —inclusive de aquellos que, en líneas generales, apoyan la agenda oficial— colocó al tema fiscal como condición para dar su respaldo político al proyecto en el Senado. En ese contexto, la mesa política del Gobierno se reunirá este martes para evaluar si eliminar ese capítulo sobre Ganancias o modificarlo de forma que no impacte de manera significativa en las finanzas provinciales y permita destrabar la aprobación.

¿Por qué Ganancias pesa más que la reforma laboral en sí?

La inclusión de una modificación tributaria dentro de un proyecto principalmente laboral generó un debate atípico: legisladores y gobernadores coincidieron en que la reforma laboral, en sus aspectos estructurales, cuenta con mayor margen de consenso, pero la cuestión fiscal amenaza con bloquear la ley a pesar de su mayoría.

A diferencia de los artículos que tratan condiciones de trabajo, contratación y regulación de derechos, la rebaja de Ganancias toca directamente los ingresos que las provincias esperan recibir como parte de la coparticipación fiscal, lo que incentivó un reclamo sostenido tanto desde mandatarios provinciales oficialistas como opositores.

Eso llevó a plantear distintas alternativas en la mesa de negociaciones: algunas voces sugieren postergar la reducción de Ganancias hasta 2027, absorber el costo fiscal desde el presupuesto nacional o directamente eliminar ese artículo para concentrarse en los cambios laborales.

Gobernadores y el principio de reciprocidad fiscal

Los gobernadores que se mostraron más críticos sostienen que el impacto fiscal proyectado por la rebaja de Ganancias —que para algunas provincias puede significar pérdidas significativas en recaudación— no se compensa con la promesa de mayor formalidad o actividad, al menos en el corto plazo.

Para esos mandatarios, la condición para apoyar la reforma laboral en el Senado es que el capítulo de Ganancias no perjudique la capacidad operativa de los Estados provinciales. Esta exigencia puso en tensión la lógica original del proyecto, que buscaba un paquete integral de incentivos para empresas y formalización del empleo.

La mesa política que analiza el proyecto intentará definir en estas horas cuál será el camino que le presentará al Senado, mientras sectores sindicales y opositores ya movilizan críticas y advertencias sobre los efectos que una reforma laboral acompañada de recortes fiscales podría tener en derechos y servicios.