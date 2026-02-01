Javier Milei planea visitar Mendoza tras la posible aprobación de la reforma laboral: los motivos del viaje

En el marco del " Tour de la gratitud ", iniciado tras la victoria en las últimas elecciones nacionales, el presidente Javier Milei analiza viajar antes de fin de mes a Mendoza . En esta oportunidad, encabezaría un nuevo acto partidario junto al gobernador Alfredo Cornejo y otros dirigentes locales.

Según informó Infobae, durante esta semana podría terminar de definirse la agenda de actividades que el jefe de Estado llevará adelante en distintas provincias del país.

La visita presidencial se concretaría una vez que el Congreso apruebe la reforma laboral , uno de los proyectos centrales que el Poder Ejecutivo envió para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias , que comenzarán este lunes.

En ese contexto, Cornejo se posicionó como uno de los gobernadores que ya anticiparon su respaldo a la iniciativa , aunque manifestó reparos sobre el capítulo fiscal , especialmente en lo referido a los cambios en el Impuesto a las Ganancias .

El rol de Cornejo y las negociaciones con la Casa Rosada

El mandatario mendocino fue uno de los primeros gobernadores con los que se reunió este año el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las negociaciones para garantizar los votos necesarios que permitan sancionar el proyecto.

Durante ese encuentro, Cornejo expresó su preocupación por el artículo que plantea una reducción en las alícuotas que pagan las sociedades en concepto de Ganancias. No obstante, sostuvo públicamente que la propuesta impulsada por la Casa Rosada "es una reforma relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal".

Diego Santilli, Alfredo Cornejo 15-01-26 El mandatario mendocino fue uno de los primeros gobernadores con los que se reunió este año el ministro del Interior, Diego Santilli Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, el gobernador destacó que la iniciativa contribuye a generar previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo, al tiempo que reconoció que una baja de impuestos podría afectar la recaudación en el corto plazo. "El objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales", afirmó.

Un viaje con impacto electoral

La posible visita de Milei también se daría en la antesala de las elecciones municipales en Mendoza, previstas para el próximo 22 de febrero. Los comicios se realizarán en los departamentos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde se renovarán las bancas de los Concejos Deliberantes.

En este escenario, La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con la UCR y el PRO para competir de manera conjunta. Por ese motivo, desde el oficialismo nacional buscan que el Presidente se muestre junto a los candidatos de su espacio, quienes compartirán boleta con los postulantes impulsados por el gobernador Cornejo.