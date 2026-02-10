10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
debate

Baja en la edad de imputabilidad de menores: el Gobierno reenvió el proyecto con un cambio clave

El oficialismo busca un tratamiento exprés del nuevo régimen penal juvenil, que fija la imputabilidad desde los 13 años y detalla el financiamiento, algo reclamado desde las provincias

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre régimen penal juvenil.

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre régimen penal juvenil.

Por Sitio Andino Política

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre régimen penal juvenil, que mantiene el núcleo de la iniciativa presentada en 2024 pero incorpora, como principal novedad, un articulado específico que detalla la asignación presupuestaria necesaria para la puesta en marcha de la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

Tras ser incluido en el temario de sesiones extraordinarias, el oficialismo buscará avanzar con un tratamiento exprés: el cronograma legislativo prevé que el proyecto obtenga dictamen este miércoles en un plenario de comisiones y que sea debatido en el recinto al día siguiente.

Lee además
El Episcopado advierte que castigar a menores es un retraso en términos de derechos humanos y profundiza la violencia social.
Reforma en discusión

La Iglesia católica rechaza la baja de imputabilidad y reclama un enfoque integral al Gobierno
Reforma laboral y baja de imputabilidad: el Congreso define las comisiones para iniciar el debate.
Senado

Reforma laboral y baja de imputabilidad: el Congreso define las comisiones para iniciar el debate

Un debate que vuelve al Congreso

En mayo de 2025, la iniciativa había logrado despacho favorable en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, luego de unificar el proyecto del Poder Ejecutivo con más de una docena de propuestas presentadas por distintos bloques. Sin embargo, ese dictamen nunca llegó a tratarse en el recinto y cayó tras la renovación parlamentaria.

Ahora, el proyecto deberá iniciar nuevamente su recorrido legislativo. Al igual que el año pasado, la oposición dialoguista anticipó que acompañará una baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, pero no a los 13, como impulsa el Gobierno.

Edad de imputabilidad y alcance del régimen

El texto que ingresó este lunes mantiene la postura oficial y propone un nuevo régimen penal juvenil “aplicable a personas desde los 13 años de edad hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 años”, cuando sean imputadas por hechos tipificados como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o futuras.

La discusión sobre el umbral etario vuelve a ser uno de los puntos centrales del debate político, en un contexto en el que el oficialismo busca alinear la legislación argentina con la de otros países de la región.

El eje presupuestario, la principal novedad

La semana pasada, los jefes de bloque de Diputados se reunieron con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y acordaron un cronograma de trabajo. En ese encuentro también se definió introducir cambios en el aspecto fiscal del proyecto.

El dictamen de 2025 había sido cuestionado porque delegaba en el jefe de Gabinete la facultad de readecuar partidas presupuestarias, un mecanismo que el propio Gobierno criticó en otras leyes impulsadas por la oposición.

En esta nueva versión, el cambio clave aparece en el artículo 51, que fija de manera expresa el financiamiento: para implementar el régimen penal juvenil se destinará un monto total de $23.739.155.303,08. De ese total, $3.131.996.784,28 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación.

Además, trascendió que se contempla la posibilidad de convenios entre la Nación y las provincias, para que estas puedan readecuar sus sistemas judiciales y de protección a la nueva normativa.

Los argumentos del Poder Ejecutivo

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina” y remarcó la necesidad de una solución integral que no se limite a lo punitivo.

Según el texto, el objetivo es combinar la responsabilidad penal con medidas estatales de acompañamiento, orientadas a la reinserción social, el acceso al trabajo y la construcción de un proyecto de vida por parte de los adolescentes.

El Gobierno también cuestionó la vigencia de la Ley N° 22.278, sancionada en 1980, al señalar que no responde a los principios establecidos en la Constitución Nacional ni en la legislación internacional en materia de derechos del niño. Por eso, consideró “indispensable” sancionar una ley especial acorde a la realidad social actual.

Comparación regional y contenido del proyecto

Entre los argumentos, el Ejecutivo afirmó que la Argentina se encuentra en minoría en la región respecto del umbral de imputabilidad. Citó como ejemplo que Chile, Colombia y Perú lo fijan en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12.

La iniciativa cuenta con más de 50 artículos que establecen principios rectores, derechos y garantías del régimen penal juvenil; derechos de las víctimas; penas y medidas complementarias; causales de extinción de la acción penal y de la pena; mecanismos de supervisión estatal; características de los institutos especializados de detención; medidas de salud; y las disposiciones presupuestarias correspondientes.

En este último punto, el Poder Ejecutivo subrayó que el proyecto cumple con lo dispuesto por la Ley N° 24.629 y la Ley N° 24.156 en materia de responsabilidad fiscal, uno de los aspectos clave para destrabar el debate legislativo.

Temas
Seguí leyendo

La Cámara de Diputados fijó la fecha para tratar la Ley Penal Juvenil con la baja de imputabilidad

Martín Menem reúne a los jefes de bloque para el debate por la baja de la imputabilidad

Reforma laboral: el Gobierno revisa Ganancias para sumar el apoyo de las provincias

La provincia de Mendoza se suma a la World Origins Alliance y se posiciona entre las grandes regiones vitivinícolas

Elecciones 2026: ¿Por qué se vota en la provincia de Mendoza?

Alfredo Cornejo se reunió en Francia con empresarios que podrían invertir U$S 10 millones en Mendoza

Presentó su renuncia el presidente de Nucleoeléctrica tras denuncias de corrupción y designaron reemplazante

Los cambios en la prestación de los servicios en el Parque Provincial Aconcagua que busca el Gobierno

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno reúne a la mesa política antes del debate de la reforma laboral de Milei.
en busca de consensos

Reforma laboral: el Gobierno revisa Ganancias para sumar el apoyo de las provincias

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic
En plena vía pública

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic