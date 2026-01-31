31 de enero de 2026
Sitio Andino
Tensión por Ganancias

Reforma Laboral: El Gobierno Nacional y las provincias discuten alternativas ante la reducción de impuestos

En el Consejo Federal de Inversiones debatirán opciones para evitar que la baja de la alícuota impacte en la coparticipación provincial.

Tratamiento de la reforma laboral.

El nudo del conflicto que abroquela a los gobernadores es el artículo 190 de la reforma laboral, que propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3, bajando el porcentaje del 30% al 27% y el del 35% por una alícuota del 31,5%.

Diálogo

Según un cálculo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) el costo en la coparticipación para las provincias sería de $ 3,18 billones.

En esa línea, los mandatarios provinciales pedirán una instrumento de compensación que sea incorporado en el proyecto de ley y que rija para todas las provincias de la misma forma.

Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil le plantearon al ministro del Interior, Diego Santilli, su reclamo por el impacto de la reducción del tributo para empresas. Se trata de un gravamen es coparticipable. (Foto: prensa Ministerio del Interior)

De esa forma, buscarán atenuar el poder de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con los que el Ejecutivo decide discrecionalmente los fondos transferidos a cada provincia.

Baja gradual de la alícuota del impuesto a las sociedades

Otra opción que se pondría sobre la mesa es la posibilidad de una baja gradual de la alícuota del impuesto a las sociedades, para que no impacte de manera tan brusca en las recaudaciones. También se baraja pedir que ese artículo de la ley empiece a regir en 2027.

Una tercera opción que podría ponerse sobre la mesa en la próxima reunión es reflotar el proyecto de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que elimina fideicomisos y establece que lo generado por ese gravamen se reparta un 14,29% para al Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias, y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social para las obligaciones previsionales nacionales.

Las variantes serán debatidas en el CFI y luego trasladadas al Gobierno, que continúa con las reuniones para conseguir los apoyos necesarios. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este jueves a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

Tras la reunión, Sáenz planteó: “Ellos (Nación) tienen una agenda nacional que respetamos, acompañamos, y nosotros tenemos una agenda provincial, con realidades que no son las mismas. Acompañamos desde el principio este proceso de modernización laboral y plantemos algún tipo de cambios que seguramente se hablaran en la mesa política del Gobierno, esperemos que lleguemos a alguna solución".

El gobernador salteño remarcó que "la recaudación viene cayendo, con el IVA y la caída de consumo", y advirtió que una reducción del impuesto a las Ganancia “golpearía muchísimo fiscalmente a las provincias”.

Santilli dijo luego de la reunión que el encuentro con los gobernadores fue positivo y que trabajan “en conjunto” con los jefes provinciales y el ministro de Economía, Luis Caputo, ante el reclamo de las provincias por Ganancias.

El ministro del Interior dijo: “Trabajamos sobre las cuentas fiscales de cada provincia, entendiendo que los argentinos queremos que haya baja de impuestos, como lo está llevando adelante el presidente Javier Milei“.

