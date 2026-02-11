Abren concursos para trabajar en el Registro Civil de Mendoza: qué áreas buscan cubrir

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil: qué áreas buscan cubrir Foto: Gobierno de Mendoza

Con el objetivo de reforzar la atención presencial, el Gobierno de Mendoza oficializó un concurso para incorporar personal al Registro Civil. El llamado se da en un contexto de reducción de la planta estatal y avance en la digitalización de la mayoría de los trámites, por lo que en esta instancia se buscará sumar operadores.

Abren puestos de trabajo en el Registro Civil: de qué se trata A través de la Resolución 825 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, se formalizó el llamado abierto para cubrir cargos en la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas. Actualmente, el organismo cuenta con 120 trabajadores, una dotación menor en comparación con años anteriores debido a jubilaciones y retiros; además, se prevé que otros 25 empleados dejen sus funciones este 2026.

Llamado.concurso.Registro.civil.Mendoza - 2026 Desde 2019 no se realizaba una convocatoria de estas características. En esta oportunidad, se concursarán 20 vacantes destinadas a tareas de atención al público en los Centros de Documentación Rápida.

Los operadores seleccionados cumplirán funciones clave como recepción de solicitudes, carga de datos, tramitación administrativa, archivo y resguardo documental, actividades esenciales para el funcionamiento diario de uno de los organismos con mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía.

El proceso se regirá por el Decreto Acuerdo 2649/17 y la Ley 9015, y estará a cargo de la Dirección Provincial de Recursos Humanos, que llevará adelante la convocatoria y el concurso. El llamado se desarrollará durante el primer semestre de 2026. Pese a la disminución sostenida de personal en los últimos cinco años, el Registro Civil mantuvo su operatividad mediante la implementación de herramientas de digitalización y gestión remota de trámites.