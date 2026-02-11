11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Un siglo de fe

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años: la historia detrás del templo que convoca a miles de fieles

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes celebra 100 años en El Challao y sigue siendo un lugar clave de fe en Mendoza. Repasamos su historia en el Día de Nuestra Señora de Lourdes.

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años: la historia detrás del templo

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años: la historia detrás del templo

Por Sitio Andino Sociedad

Este año, el Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años. Ubicado en El Challao, Mendoza, es uno de los espacios más visitados a diario y un punto de encuentro para los creyentes. En esta nota, repasamos su historia y su significado.

Lee además
Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza
De interés

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza
Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347
Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026
Los fieles llegan cada 11 de febrero al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el Challao.

Los fieles llegan cada 11 de febrero al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el Challao.

Santuario de Nuestra Señora de Lourdes: 100 años de historia y fe en El Challao

La historia del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, inició a comienzos de los años 20, cuando un pequeño grupo de mujeres, encabezado por Emperatriz González de Ortiz y junto a sus hijas, se reunía de manera periódica para rezar el rosario en un cerro de la zona. Aquel sitio, por su fisonomía, evocaba la gruta de Lourdes en Francia.

Día de la virgen de Lourdes, challao.jpg
El Santuario Nuestra Señora de Lourdes, un emblema de fe en Mendoza

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes, un emblema de fe en Mendoza

En 1926, ese gesto de fe tomó forma concreta con la colocación de una imagen de la Virgen en una gruta tallada en la roca, dando inicio a una devoción que rápidamente fue ganando seguidores y consolidándose en la comunidad.

El crecimiento de los fieles impulsó la necesidad de un espacio propio. La familia Romero Day cedió cinco hectáreas de terreno y, tras una campaña para reunir fondos, el 11 de febrero de 1933 (día dedicado a la Virgen de Lourdes) se colocó la piedra fundamental del primer templo.

Cómo llegar al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes

Embed

Aquella capilla sencilla fue ampliándose con el paso del tiempo y, a partir de la década de 1950, los sacerdotes claretianos asumieron la atención pastoral del santuario. Con los años, la construcción original resultó insuficiente y fue reemplazada por una edificación de mayor envergadura.

Ya hacia las últimas décadas del siglo XX, la comunidad asumió un nuevo desafío: construir un templo más amplio y moderno. Las obras se iniciaron en 1980 y concluyeron años más tarde, dando lugar a un espacio con capacidad para unas 4.000 personas, financiado en gran medida por donaciones de los devotos.

Día de la virgen de Lourdes, challao.jpg
Un siglo de promesas y peregrinación en el Santuario Neustra Señora de Lourdes

Un siglo de promesas y peregrinación en el Santuario Neustra Señora de Lourdes

A cien años de su origen, el santuario se ha convertido en un emblema de la espiritualidad mendocina, un espacio de encuentro y peregrinación que convoca a fieles de distintos puntos del país.

La celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza este 11 de febrero, con misas, procesión y actividades en El Challao.

Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026
Cada 11 de febrero miles de fieles llegan al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao.

Cada 11 de febrero miles de fieles llegan al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao.

Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026
Se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026
El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, este año cumple 100 años de historia.

El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, este año cumple 100 años de historia.

Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026
El Santuario de Lourdes es centro de peregrinaciones.

El Santuario de Lourdes es centro de peregrinaciones.

Embed
Temas
Seguí leyendo

Vendimia 2026: este jueves habilitarán la reserva de entradas para personas con discapacidad

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil de Mendoza: qué áreas buscan cubrir

In fraganti en Malargüe: dos detenidos por sustraer cableado telefónico

Fiesta de la Vendimia 2026: Luciano Pereyra, el Chaqueño y Abel Pintos cantarán en el Frank Romero Day

Artesanos en Carnaval 2026: cultura y producción local en el corazón del Parque San Martín

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 11 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 11 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Las Más Leídas

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Imagen ilustrativa. 
de no creer

Ataque insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle

Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso de la Nación Argentina.
Nuevo rol

Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso