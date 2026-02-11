El Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años: la historia detrás del templo que convoca a miles de fieles

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años: la historia detrás del templo

Este año, el Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años . Ubicado en El Challao, Mendoza, es uno de los espacios más visitados a diario y un punto de encuentro para los creyentes. En esta nota, repasamos su historia y su significado.

Cada 11 de febrero se celebra el Día de la Virgen de Lourdes , que convoca a miles de fieles.

Juegos de azar Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347

De interés Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza

La historia del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, inició a comienzos de los años 20 , cuando un pequeño grupo de mujeres , encabezado por Emperatriz González de Ortiz y junto a sus hijas, se reunía de manera periódica para rezar el rosario en un cerro de la zona . Aquel sitio, por su fisonomía, evocaba la gruta de Lourdes en Francia.

Los fieles llegan cada 11 de febrero al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el Challao.

En 1926 , ese gesto de fe tomó forma concreta con la colocación de una imagen de la Virgen en una gruta tallada en la roca , dando inicio a una devoción que rápidamente fue ganando seguidores y consolidándose en la comunidad.

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes, un emblema de fe en Mendoza

El crecimiento de los fieles impulsó la necesidad de un espacio propio. La familia Romero Day cedió cinco hectáreas de terreno y, tras una campaña para reunir fondos, el 11 de febrero de 1933 (día dedicado a la Virgen de Lourdes) se colocó la piedra fundamental del primer templo.

Cómo llegar al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes

Embed

Aquella capilla sencilla fue ampliándose con el paso del tiempo y, a partir de la década de 1950, los sacerdotes claretianos asumieron la atención pastoral del santuario. Con los años, la construcción original resultó insuficiente y fue reemplazada por una edificación de mayor envergadura.

Ya hacia las últimas décadas del siglo XX, la comunidad asumió un nuevo desafío: construir un templo más amplio y moderno. Las obras se iniciaron en 1980 y concluyeron años más tarde, dando lugar a un espacio con capacidad para unas 4.000 personas, financiado en gran medida por donaciones de los devotos.

Día de la virgen de Lourdes, challao.jpg Un siglo de promesas y peregrinación en el Santuario Neustra Señora de Lourdes Foto: Yemel Fil

A cien años de su origen, el santuario se ha convertido en un emblema de la espiritualidad mendocina, un espacio de encuentro y peregrinación que convoca a fieles de distintos puntos del país.

La celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza este 11 de febrero, con misas, procesión y actividades en El Challao.

Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026 Cada 11 de febrero miles de fieles llegan al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao.

Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026 Se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026 El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, este año cumple 100 años de historia.

Procesión Virgen de Lurdes el Challao, Mendoza, 2026 El Santuario de Lourdes es centro de peregrinaciones.